El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha constatado hoy "con tristeza" que en el Gobierno de Mariano Rajoy no hay "voluntad de dialogar" sobre un referéndum en Cataluña: "Las negociaciones ni están ni se las espera".



En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno de hoy en el Parlament, Puigdemont no ha desmentido que el pasado 11 de enero se reuniera con Rajoy en la Moncloa.



En respuesta a una pregunta del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, Puigdemont ha dicho "con conocimiento de causa" que "no hay voluntad de negociar por parte del Gobierno del Estado español".