Puigdemont defiende que convocará un referéndum legal

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este jueves que convocará un referéndum legal" en Cataluña porque no habrá nada que se decida que no pase por el Parlament y el veredicto de las urnas, ha dicho.



"Nadie convocará un referéndum ilegal en Cataluña, tiene toda la razón. El referéndum será legal, como todo lo que decidamos en este país", ha dicho al líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, durante su réplica en el pleno de la cuestión de confianza.



"¿Le parece ilegal, contra la ley, contra los derechos democráticos, que las cosas se decidan en un Parlament libre y en las urnas? ¿Dónde está el problema democrático de esta operación?", y también ha interpretado que Albiol le considera miembro de la CUP para desacreditar las posibilidades de llegar a acuerdos con ésta u otras formaciones.



Así, ha aprovechado para preguntarle a qué acuerdos ha llegado el PP en el Congreso para evitar el "ridículo monumental" de unas terceras elecciones, y le ha replicado que no pueden darles lecciones sobre capacidad de pactar con partidos con los que pueden discrepar, lo que considera que es la gracia de la democracia y lo que fortalece el sistema político catalán.



También le ha reprochado que le compare con el director de un gran circo y le diga que protagoniza una farsa, cuando el debate de la cuestión de confianza tiene lugar en un Parlament escogido democráticamente: "Si cree que lo que pasa en el Parlament es un circo, le pido ¿qué calificativo le merece lo que está pasando en España desde enero?"