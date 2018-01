Puigdemont dice que ya no se trata de "presos políticos", sino de "rehenes"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado, a raíz de la decisión de hoy del Supremo de mantener en prisión a Oriol Junqueras, que ya no se trata de "presos políticos", sino de "rehenes".



El Tribunal Supremo, que celebró ayer la vista del recurso que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, presentó contra su situación de prisión preventiva, ha decidido hoy denegar su salida en libertad tras considerar que hay "un riesgo de reiteración delictiva".



Desde Bruselas, el candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado al respecto en su cuenta de Twitter que "hay un conflicto a resolver entre Cataluña y España", y ha añadido: "Nosotros hemos apostado siempre por la vía pacífica y el diálogo".



"Las urnas han hablado tres veces inequívocamente y, pese a esto, -agrega Puigdemont- Oriol Junqueras es retenido en Estremera (Madrid), y los Jordis, y Quim (Forn), ya no son presos políticos, son rehenes".

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX