Puigdemont reivindica la consulta y asegura que habrá referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado hoy de que, ante la "judicialización" del proceso soberanista por parte del Estado, dos años después de la consulta del 9 de noviembre, la "mejor manera" de responder será la celebración de un referéndum de independencia en 2017.



Durante la sesión de control en el Parlament, justo cuando se cumplen dos años del proceso participativo del 9N y un año desde la resolución independentista del Parlament suspendida por el Tribunal Constitucional, Puigdemont ha lamentado que "la única respuesta y el único movimiento haya sido judicial y penal".



Ha acusado así al Estado de "perseguir a los demócratas que han hecho una cosa tan y tan esotérica en la democracia española como es cumplir el programa electoral y el clamor de la ciudadanía. Por eso, como en la cultura política de la gente que no entiende esto genera un rechazo, la única respuesta no es política, es judicial"



Es en este sentido cuando se ha referido a la aprobación en el Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo contra el portavoz del PDECat en el Congreso y exconseller de la Generalitat Francesc Homs por su papel en la consulta soberanista del 9N de 2014.



"¿Cuál es la mejor manera de mantenernos fieles al compromiso de la gente y al encargo del Parlament? Que todo este propósito se convierta en realidad. Y la realidad se llama referéndum en 2017 por la independencia de Cataluña", ha dejado claro el mandatario.



Puigdemont ha lamentado la "incomparecencia reiterada del Estado, que le cuesta reconocer que haya una realidad y hacer ver que no pasa nada", frente a lo que "persistente y felizmente el pueblo de Cataluña se ha manifestado en una dirección determinada de forma pacífica y ejemplar. El futuro está en nuestras manos".



Las palabras de Puigdemont han venido como respuesta a la intervención del presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, quien ha lamentado que "para algunos sea delito poner urnas y papeletas en el 9N de 2014" o "ser leal a los compromisos con los ciudadanos con la declaración del 9N de 2015, el mayor acto de determinación que ha vivido este Parlamento".



Por ello, ha "reafirmado" la voluntad de JxSí de "tirar adelante los compromisos con los ciudadanos y que el futuro de Cataluña lo decidirán los catalanes y no ningún tribunal".



"Las malas artes del Estado no nos apartarán de la hoja de ruta que vivimos. Esto no tiene otro objetivo que el que los ciudadanos puedan vivir mejor y tener mejores expectativas de vida", ha sentenciado Turull.