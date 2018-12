Pulso entre PP y Ciudadanos para negociar presidir la Junta de Andalucía

El PP y Ciudadanos han acordado iniciar la próxima semana las negociaciones para lograr el cambio de gobierno en Andalucía tras las elecciones autonómicas, pero ambos han puesto como condición irrenunciable ostentar la Presidencia de la Junta, y se han mostrado dispuestos a pactar con Vox.



El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido hoy en Málaga a Ciudadanos de que "no es discutible" cuál de los dos candidatos debe presidir la Junta porque los andaluces "decidieron que el sillón de la Presidencia lo debía ostentar quien más respaldo y confianza ha tenido, que ha sido el PP".



Sin embargo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha comparecido en rueda de prensa en Madrid después de reunirse el Comité Ejecutivo Nacional, se ha cerrado en banda a que Juan Marín no sea el presidente de la Junta porque la formación naranja, al contrario que el PP y el PSOE, ha crecido en las elecciones y, además, se ha producido prácticamente un empate técnico con los populares.



"El próximo gobierno andaluz tiene que estar encabezado por un partido limpio, que no tenga que estar pendiente de Bárcenas ni de la Gürtel, ni de asuntos que puedan acabar salpicando en un momento dado a la Presidencia de la Junta", ha argumentado Rivera.



Respecto a Vox, el PP ha ratificado su disposición a negociar para que se sume a un acuerdo de gobernabilidad, mientras que Ciudadanos no se ha cerrado a pactar con la formación de Santiago Abascal porque "sería una irresponsabilidad ponerse a descartar todos los escenarios" posibles de pacto.



Por su parte, la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha insistido en que la próxima semana abrirá una ronda de contactos con el resto de los partidos, excepto Vox, para intentar formar gobierno porque el PSOE ganó las elecciones, pero ha asegurado que si no lo logra ocupará su escaño en el Parlamento al frente de la oposición.



"Yo he ganado y voy a intentar formar gobierno, pero si no es así, voy a representar dignamente a ese mas de un millón de andaluces que han ganado las elecciones aunque algunos no quieran verlo", ha señalado.



Sobre la posibilidad de que el PSOE se abstenga para evitar que Vox sea la clave en el futuro gobierno, ha replicado que sería "más normal" que se lo planteen "los que van detrás" y ha apostillado: "Me parece a mí que el que gana tiene más legitimidad que el que queda el segundo o tercero".



Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e IU, ha anunciado también que no participará en negociaciones para apoyar o facilitar la investidura de Ciudadanos porque considera que es un partido de "derechas" y por "coherencia" con el planteamiento que hicieron de no ayudar a la derecha a gobernar.



La candidata de la confluencia y coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, que no se plantea dimitir tras bajar de los 20 diputados que obtuvieron ambas formaciones en 2015 a 17, ha recordado que un eventual apoyo de Adelante al PSOE no es "concluyente" para una investidura y ha considerado que "todo el pescado está vendido", en referencia a la posibilidad de un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox.



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que Ciudadanos "está negociando con el PP la Presidencia y la Vicepresidencia", y ha llamado la atención sobre el hecho de que haya decidido "unir su futuro" a una fuerza de ultraderecha como Vox.



En la misma línea, el candidato a la Alcaldía de Barcelona apoyado por Ciudadanos, Manuel Valls, ha subrayado que "no puede haber ningún pacto con Vox" y que lo "sensato" para Andalucía sería un acuerdo entre los "partidos constitucionalistas", entre los que incluye a PP, Ciudadanos y PSOE.



Por otra parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que su partido está dispuesto a estudiar la propuesta de Vox de cerrar Canal Sur y ha precisado que habrá que evaluar si ese planteamiento es "viable o no".