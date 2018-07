Y tú de quién eres: los apoyos públicos a candidatos del PP

En este proceso inédito que vive el PP para elegir a su nuevo líder hay actitudes para todos los gustos entre los principales cargos del partido, desde los que piensan mantenerse neutrales hasta el final hasta los que se han posicionado desde el primer momento.



Y los principales candidatos han aprovechado los apoyos que van recibiendo para sacar pecho de la fuerza de su proyecto.



Varios exministros del Gobierno de Mariano Rajoy fueron los primeros en decantarse por una u otra opción, en su mayor parte agrupados en torno a María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría.



A este listado inicial de apoyos se han ido sumando con el avance de la campaña muchos responsables provinciales y algunos `barones`, aunque la mayor parte de los dirigentes regionales no dicen públicamente sus preferencias en esta primera fase.



Y quienes lo hacen se decantan, como los exministros, por Cospedal o por Sáenz de Santamaría.



Desde el Comité de Dirección se han ido posicionando los vicesecretarios, pero no lo ha hecho el coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, que se ha quedado al mando en Génova y por eso se mantiene, de momento, neutral.



Y neutral sigue siendo, como había prometido, Mariano Rajoy. El todavía líder del partido no tiene intención de pronunciarse en este el proceso.



Su antecesor, José María Aznar, dijo ayer, por su parte, que no piensa participar en el proceso de elección.



Este es un listado de dirigentes que apoyan a María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, los tres candidatos que, según la mayoría de los `populares`, tienen más posibilidades en este proceso:





SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA

- La exministra de Empleo Fátima Báñez.

- El exministro de Fomento Íñigo de la Serna

- El exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo.

- El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas.

- El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno

- El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso

- El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo.

- El exdirector del gabinete de Presidencia, José Luis Ayllón.

- La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.

- La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.

- El presidente del PP de Málaga, Elías Bediondo.

- El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper.

- El presidente de la gestora de Valencia, Rubén Moreno.

- El presidente del PP de Castellón, Javier Moliner.

- El presidente del PP de Alicante, José Ciscar.

- El eurodiputado Carlos Iturgaiz.

- La diputada Celia Villalobos.

- El exministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja.

- El expresidente del Parlamento europeo José María Gil-Robles.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

- El exministro de Interior José Ignacio Zoido.

- La exministra de Sanidad Dolors Montserrat.

- La exministra de Agricultura Isabel García Tejerina.

- El exministro de Justicia Rafael Catalá.

- El presidente del Senado, Pío García-Escudero.

- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

- La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente.

- La vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Rosa Romero.

- La secretaria primera del Congreso de los Diputados, Alicia Sánchez-Camacho.

- El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.

- La exdelegada del Gobierno en Cataluña Llanos de Luna.

- Todos los presidentes provinciales de Castilla-La Mancha.

- El eurodiputado Santiago Fisas.

PABLO CASADO