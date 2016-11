Rafael Hernando critica a los medios de comunicación que han convertido a Barberá en "un pim pam pum al que golpear"

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este jueves que en su partido no hay "mala conciencia" por la muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barbera y ha subrayado que en el PP la apartaron para "protegerla", pero "las hienas siguieron mordiéndola". Dicho esto, ha criticado a los medios de comunicación que han hecho de Barberá un "pim pam pum al que golpear de forma permanente".



En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Hernando ha resaltado que Barberá ha sido "vilmente linchada" en el final de sus días "desde el punto de vista mediático y también político". "Lo que pido es que pueda servir para algo su muerte, y que entre todos reflexionemos sobre cómo se utiliza por parte de algunos los medios de comunicación", ha manifestado.



Así, ha recalcado que es "muy difícil ser capaz de resistir mentalmente y fríamente el acoso mediático de televisiones" que, según ha dicho, se colocan "debajo de tu casa", "linchan por cualquier cosa" e "insultan" y "desacreditan" de forma permanente en lo personal, político e institucional.



A su entender, eso es lo que "ha pasado" y ha criticado que no se quiera reconocer y se hable de que "la culpa es del PP o de algún dirigente del PP que algún día la criticó". "Nosotros decidimos que había que apartarla porque quizá entendimos que era la única forma de evitarle el linchamiento al que algunos la estaban sometiendo, pero sin embargo al final las hienas siguieron mordiéndola", ha exclamado.



A renglón seguido, ha afirmado que en el PP "no hay mala conciencia por la muerte de Rita Barberá", si bien ha admitido que algunas personas analizarán sus comportamientos o sus frases. De hecho, ha revelado que habló con Barberá cuando ella se "molestó" por unas palabras suyas y quedaron en que "tenía que dar una explicación".



Tras subrayar que la exregidora de Valencia ha "superado todas las pruebas judiciales" y no ha sido "condenada", ha asegurado que "algunos" partidos utilizan los tribunales para "perseguir al adversario que no han podido ganar en las urnas", sirviéndose de "todo el proceso judicial como si fuera un linchamiento".



"NO SON LOS DIRIGENTES DEL PP, YA ESTÁ BIEN"



"Cualquier noticia del proceso se retransmite en directo como si fuera una condena y esto es lo que le ha pasado a Barberá. No son los dirigentes del PP, esto ya está bien, ya está bien", ha proclamado el portavoz del Grupo Popular.



En este sentido, ha afirmado que en este caso ha habido "medios de comunicación que han hecho de esto un pim pam pum al que golpear de forma permanente porque había sacado unos resultados excepcionales, porque era una mujer muy conocida en toda España y porque eso daba audiencia".



"Le pido a los directivos de esos medios de comunicación, algunos de los cuáles se han llenado los bolsillos gracias a que en sus cadenas de televisión se practica ese periodismo de acoso y de escrache, que sencillamente piensen si ellos tienen la conciencia limpia y tranquila", ha aseverado. En este punto, ha citado expresamente a Cuatro y La Sexta, aunque ha agregado que "hay otros muchos que han hecho seguidismo" de esos medios.



"DECEPCIONADO" CON ERREJÓN



Además, Hernando ha criticado duramente que Podemos se ausentara del minuto de silencio del Congreso por Barberá y ha revelado que el portavoz parlamentario de Podemos, Iñigo Errejón, se dirigió a él por la mañana pero le dijo que tras ese gesto no tenían nada que hablar y que le había "decepcionado".



"Por la tarde me dió el pésame. Me parece muy bien, pero lo que no puede ser y es repugnante, es que un grupo como Podemos, que representa a cinco millones de personas, en el que estoy seguro que hay humanidad y sentimientos humanos, hagan lo que hicieron ayer", ha declarado.



En este punto, ha recordado que hace unos días dirigentes del partido morado exhibían pancartas en apoyo del edil Andrés Bódalo, "condenado a cuatro años por dar una paliza a un concejal del Partido Socialista". A su juicio, no es normal lo que está pasando en el Parlamento, con Pablo Iglesias utilizando a sus diputados "como si fueran ovejas para arriba y para abajo". "Por favor, un poco más de respeto", ha reclamado.



LLAMA "IGNORANTE" A IRENE MONTERO



Además, Hernando ha criticado las declaraciones de la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Irene Montero, asegurando que se le ha dado mucha importancia al minuto de silencio de Rita Barberá, pero nadie lo propuso cuando falleció una mujer en Reus (Tarragona) a causa de un incendio por una vela cuando la eléctrica le cortó la luz ni tampoco por las víctimas del franquismo.



El portavoz del Grupo Popular la ha acusado de mentir. "Irene Montero es una ignorante y miente. En el Congreso se homenajeó a Labordeta con un aplauso en varias ocasiones. También a (José María) Benegas, y otros", ha manifestado en un mensaje de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Finalmente, Hernando ha dicho sentirse "enormemente triste" porque conocía a Barberá desde hace muchos años y ha sido "una gran política y una gran alcaldesa que modernizó y transformó" Valencia, impulsando "grandes infraestructuras" para que "dejara de estar aislada". "La puso en el espejo del mundo en actividades deportivas como la Copa América y la Fórmula 1, por la que tanto ha sido criticada", ha lamentado.