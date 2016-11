Rafael Hernando dice que el PP apartó a Barberá para evitar su linchamiento

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que en el partido no hay mala conciencia por la muerte de la senadora Rita Barberá y ha afirmado que fue apartada precisamente para evitar su "linchamiento", pero "las hienas siguieron mordiéndola".



Hernando ha hecho estas afirmaciones en RNE, donde ha arremetido contra algunos medios de comunicación, especialmente la Sexta y otros que han hecho "seguidismo", por haber convertido a Barberá en "un pimpampum al que golpear permanente", porque "daba audiencia".



"No son los dirigente del PP, no, no,... ya está bien", ha advertido el dirigente popular, que ha llamado a la reflexión a los directivos de esos medios de comunicación, "algunos de los cuales se han llenado los bolsillos gracias a que en sus cadenas de televisión se practica un periodismo de acoso y escrache".



Les ha pedido que piensen si tienen la conciencia "limpia y tranquila" y ha subrayado que "el problema hoy es Rita Barberá, mañana puede ser cualquier otra persona".



Según ha lamentado, gracias a esos medios hay quienes viven en el Parlamento del "dolor", el "rencor" y la "infamia", como "los señores de Podemos que han obtenido un gran resultado electoral gracias a estas personas que desde los medios de comunicación hacen programas en los que se estimula la banalización del mal político".



Para Hernando, la decisión de Podemos de ausentarse del minuto de silencio por la muerte de la senadora fue "repugnante" y ha manifestado su decepción especialmente con Íñigo Errejón, a quien ayer le dijo que "no tenía ya nada que hablar con él".