Rajoy afea a Pablo Iglesias o caso de Paula Quinteiro

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, sacou a relucir este mércores, durante unha intervención en resposta ao líder de Podemos, Pablo Iglesias, na sesión de control ao Executivo no pleno, o caso da deputada galega de En Marea Paula Quinteiro, que, segundo denunciou, "dedica o seu tempo de asueto a romper retrovisores".

O secretario xeral de Podemos, tomando como base o caso de Cristina Cifuentes, preguntara ao presidente de Goberno acerca de se "os casos de corrupción que afectan" ao PP "deben considerarse illados", tras o que Mariano Rajoy dixo que non "minimiza" nin "magnifica" as "actuacións irregulares" que realizan políticos do PP, senón que as "rexeita todas". "Naturalmente, tamén as do seu partido", espetou a Iglesias en referencia a Podemos.

A continuación, Rajoy aproveitou para lembrar ao líder da formación morada algunhas das polémicas nas que se viron envoltos membros do seu partido --con referencias veladas a Íñigo Errejón e a Pablo Echenique--, así como a súa última crise interna, provocada pola deputada Carolina Bescansa.

Entre elas, mencionou o caso da deputada de En Marea --militante de Podemos, da corrente Anticapitalista-- Paula Quinteiro, que se viu envolvida nun altercado coa Policía Local de Santiago durante un control de vandalismo e que provocou unha crise interna na formación que lidera Luís Villares.

"Unha deputada do meu pobo, o meu pobo é Galicia, que é de Podemos, e que dedica os seus merecidos tempos de asueto a romper espellos retrovisores de persoas que tiñan a ousadía de aparcar os seus coches nas rúas polas que ela transitaba", reprochou Mariano Rajoy.