Rajoy asume la competencia para convocar elecciones en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al Senado, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán. También reclamará para sí la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque espera que sea en menos tiempo.



Así lo ha anunciado hoy en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convará para el viernes 27 de octubre.



Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155 y que, según ha dicho, detallará la vicepresidenta del Gobierno a los periodistas en un breefing posterior. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".



También pedirá, con el fin de "proteger el interés general de la nación" que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.



Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.



En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña --que corresponderá al Senado--, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El presidente del Gobierno ha anunciado en rueda de prensa que la aplicación del artículo 155 tiene cuatro grandes objetivos que son volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, que asegura "se ha deteriorado en Cataluña"; continuar con la recuperación económica y por último, celebrar elecciones en situación de normalidad.

"Que no se vayan más empresas"

Además, en su discurso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los catalanes en un momento "difícil" y "complicado" pero que entre "todos juntos" se logrará superar: "todo se arreglará, sin más daño para nadie". Ha abogado por trabajar "con normalidad" y recuperar la "concordia" y la "buena convivencia" entre todos los catalanes.



Tras dejar claro que su propuesta es cesar a los políticos que han puesto el autogobierno "fuera de la ley" y no acabar con el propio autogobierno, el presidente del Gobierno ha insistido en que estas medidas tratan de recuperar la legalidad y la convivencia de los catalanes, no solamente de los independentistas.



"No quiero que se vayan más empresas, ni más depósitos. Podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin mas daño para nadie", ha remarcado.

Agradecimiento a PSOE y Ciudadanos

Mariano Rajoy ha vuelto a agradecer al PSOE y Ciudadanos su apoyo a las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, un apoyo que, ha dicho, no es solo al Ejecutivo sino al propio Estado de derecho.



Rajoy ha concluido su intervención en la Moncloa con ese agradecimiento a los partidos, a Pedro Sánchez y Albert Rivera, con los que, como ha recordado, ha consensuado el Ejecutivo las medidas anunciadas hoy.



Y ha recalcado que no interpreta éste como un apoyo al Gobierno sino "como un apoyo a la ley, al Estado de derecho y a la Constitución".