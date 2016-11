Rajoy dice que para junio se habrá recuperado la riqueza perdida en la crisis

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que en el primer semestre de 2017 la economía española habrá recuperado la riqueza perdida durante los años de la crisis, desde 2009 al 2013.



Durante su participación en el 4º Congreso Nacional de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Rajoy ha dicho ante unos 2.000 empresarios que la economía española lleva tres años consecutivos creciendo tras cinco años de crisis continuada.



"Entre 2009 y 2013 perdimos el 10 % de la riqueza (nacional) y millones de empleos. Algo que en la historia reciente jamás se había producido", ha dicho.



Al tiempo que ha avanzado que si las cosas no cambian en junio de 2017 se habrá recuperado el nivel del PIB de la etapa anterior a la crisis.



Rajoy ha recordado que la economía española sigue creando empleo y que en octubre de 2016 hay casi 600.000 afiliados más a la Seguridad Social, por lo que ha remarcado que el objetivo sigue siendo llegar a los 20 millones de ocupados al final de la legislatura.



Ha señalado que también los datos de la EPA son "elocuentes" y revelan que hay casi medio millón más de trabajadores que en 2015 y que, aunque "queda mucho por hacer", el crecimiento económico y el aumento de la recaudación va a permitir que no haya que subir los impuestos más importantes.



"Todavía no hemos llegado a los niveles de recaudación de 2007, porque en los dos años siguientes bajó en 70.000 millones, pero poco a poco los vamos recuperando", ha afirmado.



Rajoy cree que el PIB crecerá este año en el entorno del 3,2 %, como marca la Comisión Europea (CE) en sus previsiones y ha afirmado que para 2017 el Ejecutivo intentará "ganar a la previsión" de la CE, que es del 2,3 %.



El presidente del Gobierno ha incidido en la importancia de afrontar retos importantes en esta legislatura, como la reforma de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo, y ha pedido mantener la política económica presupuestaria que permite consolidar la recuperación y seguir creando empleo.



"Continuar con las reformas económicas porque no se puede parar en economía", ha reiterado, tras añadir que "lo que funciona no se debe cambiar".