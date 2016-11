Rajoy dice que la política económica debe ser "sustancialmente la anterior"

El presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido dejar claro este lunes que la política económica en los próximos cuatro años debe ser "sustancialmente la anterior" porque ha "funcionado" y ha llamado al resto de fuerzas políticas a actuar con "responsabilidad" porque "nadie puede impedir el ejercicio razonable de la acción de gobierno", en alusión velada sobre todo a los socialistas.



Así lo ha puesto de manifiesto durante su discurso en la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha remarcado a los suyos que ésta a va a ser una legislatura en la que necesariamente tiene que haber "mucho diálogo, mucho pacto y mucho acuerdo", lo cual obliga a "todos, desde luego al Gobierno y al PP, pero también a los demás".



"Todos somos conscientes de que nadie puede imponer de manera absoluta su voluntad y nadie puede impedir el ejercicio razonable de la acción de gobierno", ha manifestado el líder `popular`, incidiendo que en "tan malo es no tener Gobierno como tener un Gobierno al que no se deje gobernar".



Según ha defendido, ahora de lo que se trata es que "todos" sean capaces de convertir esta situación política, "que no es fácil", en una situación "inédita" y en una "oportunidad" para los españoles. "Nosotros lo vamos a intentar y creo que sería bueno que todos lo hiciera porque es lo mejor para España y los españoles", ha apuntado.



"NO LIQUIDAR" LO HECHO POR "PREJUICIOS IDEOLÓGICOS"



Dicho esto, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que es "muy importante" no "liquidar por puros prejuicios ideológicos" las reformas que se aprobaron en la pasada legislatura porque, a su juicio, se ha demostrado que fueron "eficaces y buenas para el conjunto del país". "Hay mucha tarea por delante, muchos asuntos en los que trabajar y espero que todos seamos capaces de dar la talla y actuar con la mayor de las responsabilidades", ha abundado.



Rajoy ha asegurado que hay que gobernar pensando en el "medio y en el largo plazo" y ha añadido que "si hay que tomar decisiones difíciles hay que hacerlo" porque "eso es al final lo que beneficia a las personas". De hecho, ha recordado que las medidas que tomó su Ejecutivo en el pasado y el "esfuerzo" de los españoles han permitido "darle la vuelta" a la situación y los españoles lo han valorado en las elecciones generales.



"Hoy no estamos como a finales 2011 cuando llegamos al Gobierno sino que estamos en una situación muy diferente", ha proclamado, si bien ha admitido que aún falta mucho para estar en el mejor de los escenarios. A su entender, las previsiones económicas son "buenas y razonables" y si se actúa con un "mínimo de sentido común", las "cosas pueden ir buen en España en los próximos tiempos".



Rajoy recordado el pacto suscrito con Ciudadanos y los compromisos que ahí se incluyen" no abordan toda la acción de gobierno" y "además 170 diputados no son suficientes" para sacar algunas reformas que requieren mayoría absoluta en el Parlamento. Por eso, ha insistido en que será una legislatura de "mucho diálogo, mucho pacto y mucho acuerdo".

LOS RETOS DE LA LEGISLATURA



Rajoy ha asegurado que los retos de la legislatura son consolidar la recuperación económica y seguir creando empleo, así como poner en marcha los pactos de Estado como en educación o abordar la financiación autonómica. Para empezar con este último asunto, ha anunciado que convocará la Conferencia de Presidentes antes de que termine este año.



En cuanto a los pactos de Estado, el presidente del Gobierno ha indicado que ésta puede ser una "oportunidad magnífica" para aprobar reformas que se acuerden "entre todos" y que son "básicas" para los españoles, dejándolas al margen de los "vaivenes políticos al menos durante un tiempo".



Rajoy ha indicado que lo urgente es aprobar ahora el techo de gasto -que el Gobierno quiere hacer en esta segunda quincena de noviembre-- y "atender" a los "compromisos europeos". Además, ha recordado que el 24 de noviembre mantendrá una reunión con los sindicatos y la patronal para reactivar el diálogo social.



También ha señalado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, comparecerá en la comisión del Pacto de Toledo para empezar a hablar de pensiones con el objetivo de "mejorar" el sistema. "Si hacemos las cosas bien, con sentido común, podemos consolidar un sistema de pensiones en España para muchísimos años y a ello debemos aplicarnos en esta legislatura", ha aseverado.



"ESTO EMPIEZA A CAMBIAR"



En su intervención, Rajoy ha agradecido a su partido la labor que han realizado en estos años, a la "altura de las circunstancias" cuando "nada ha sido fácil". Además., ha admitido que en este tiempo han vivido algunas situaciones -en alusión a los casos de corrupción-- que espera que se conviertan en historia. Ademas, ha dicho que trabajarán adoptando todas aquellas decisiones "razonables" para evitar que se produzcan "prácticas de corrupción".



Rajoy ha asegurado que la situación "empieza a cambiar" y ha agregado que así lo confirman estudios sociológicos. "Lo cierto es que estamos aquí. Hemos mantenido la confianza de muchos españoles, ahora queremos mantener esa confianza y recupera la confianza de mucha gente que nos dieron su apoyo en un momento y luego nos lo retiraron", ha manifestado.



Ante la formación de Gobierno, ha admitido que no ha podido "satisfacer a todos" porque "eso no es posible nunca" pero ha dicho que "la vida continua" y "como todo el mundo sabe, da muchas vueltas". "Siempre que se forma gobierno uno intenta acertar. Nunca se sabe si se acierta, pero la voluntad de hacerlo es total", ha enfatizado.