Rajoy: "La formación de un Gobierno en España es todavía hoy más un deseo que un hecho"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha afirmado este sábado que "la formación de un Gobierno en España es todavía hoy más un deseo que un hecho", y ha exigido más responsabilidad al PSOE para desbloquear la situación.



Rajoy ha destacado durante su intervención en un acto de partido en Cotobade (Pontevedra) que Ciudadanos y Coalición Canaria "han hecho un esfuerzo" para alcanzar un acuerdo de investidura que permita formar un Ejecutivo y ha mostrado su esperanza en que "podamos cerrar pronto un acuerdo con ambas fuerzas políticas".



No obstante, ha recordado que aunque el PP consiga un acuerdo con Ciudadanos y CC, la suma son 170 diputados y no sería suficiente para formar Gobierno. "Me temo que hoy es todavía mucho más un deseo que un hecho", ha reconocido Rajoy, cuando este sábado se cumple el ultimátum dado por Ciudadanos el pasado jueves a los populares para cerrar el acuerdo de investidura.



Por ello ha advertido que si el PSOE vota `no` a su investidura como presidente del Gobierno "estaremos en la misma situación que diciembre y eso ya sería muy peligroso para nuestro país".



"Las cosas van bien pero pueden empezar a dejar de ir bien y ya son muchos los avisos que empezamos a recibir dentro y fuera de España de que no se puede prolongar esta situación en el tiempo", ya que "sería tremendo que, tras los esfuerzos de los españoles, la irresponsabilidad de algunos nos volviera a una situación de crisis", ha subrayado.



En este sentido, ha insistido en que sería "muy negativo" la repetición de unos comicios y continuar con un Gobierno en funciones al ser además una "anomalía".



EXIGE RESPONSABILIDAD AL PSOE



Tras más de ocho meses (252 días) sin Gobierno con plenas funciones, considera que "es momento de apelar a la responsabilidad del PSOE, un partido que ha gobernado muchas veces, que lo hemos combatido porque creemos que nuestras recetas son mejores, pero que sin duda ha hecho aportaciones al progreso de nuestro país".



"No puede actuar con irresponsabilidad porque se está jugando los intereses, la economía y la vida de millones de ciudadanos que no son los culpables de esta situación", ha insistido Rajoy, quien ha afirmado que desde el PP harán "todos los esfuerzos programáticos dentro de los límites que marca la Constitución, la lógica y la razón para intentar salir de esta situación.



"Es una enorme irresponsabilidad que aquellos que tienen 52 escaños menos y 2,5 millones de votos menos que quienes han ganado las elecciones volvieran a bloquear la constitución de Gobierno en España, espero que no sea así", ha remarcado.



Rajoy ha hecho estas declaraciones durante la clausura de un acto de partido en la localidad pontevedresa de Cotobade, en la Carballeira de San Xusto, que tradicionalmente supone el inicio del curso político y en el que ha acompañado al presidente del PPdeG y candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones gallegas del próximo 25 de septiembre.



Durante su intervención, Rajoy ha elogiado la gestión de Feijóo, del que ha destacado que "le avalan los resultados" y ha gobernado "con responsabilidad y sin demagogia".



El presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que, con la gestión de Feijóo, Galicia hoy es "estable, moderada y dinámica", y ha enfatizado que la comunidad gallega "va a más y ni el más acérrimo adversario al PP puede negar la evidencia". "Los datos y los hechos no son discutibles", ha apostillado.