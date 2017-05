El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que no consentirá el "gravísimo chantaje y amenaza" al Estado por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cree que supone el borrador de la denominada ley de ruptura y que ha calificado de "intolerable".

Un texto con el que considera que es más necesario aún que Puigdemont atienda la invitación que el Gobierno le realizó el pasado viernes para que acuda al Congreso a "dar la cara"

Rajoy ha reiterado esa invitación en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP y después de que el diario El País publicara hoy el borrador de esa ley de ruptura, que prevé la independencia inmediata si no se celebra un referéndum.

Para el presidente, lo que pretende Puigdemont con esa ley es "una ruptura en toda regla de lo que hoy es España" y hacerlo en 24 horas.

"Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático como ese, y nos anuncia que, si no tenemos a bien aceptar sus pretensiones, va a entrar en vigor en 24 horas, porque lo dicen ellos, un disparate jurídico, político y social", ha advertido.

Para Rajoy, "es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa".

Y ante ello, ha lanzado un mensaje a los ciudadanos: "No tengan problema. Eso no va a entrar en vigor y la soberanía nacional seguirá siendo la soberanía nacional, mientras el conjunto de los españoles así lo quiera".

Rajoy ha insistido en que lo que abandera el presidente de la Generalitat es uno de los asuntos más graves que ha visto en toda su vida política y representa no un chantaje al PP, sino al Estado, a la democracia y a los españoles.

"Es inaceptable. No lo vamos a aceptar", ha recalcado el presidente, quien ha considerado "razonable" la invitación del Gobierno a Puigdemont para exponer sus planes en el Congreso.

"Para que la propuesta del señor Puigdemont comience a andar necesita el apoyo de la Cámara, no necesita el mío, porque yo soy uno más de los 350 diputados", ha recalcado Rajoy.

Pero también ha querido dejar claro que, si Puigdemont fuera al Congreso, él no iba a apoyar "ni la liquidación de la soberanía nacional, ni la liquidación de la unidad nacional".

Y para hacerle frente, ha asegurado que, si se debatiera en el Parlamento, él intervendría en ese debate para dejar patente su rechazo.

"Yo voy a dar la cara e invito al señor Puigdemont a que lo haga", ha reiterado el presidente, quien ha dicho que "un líder convencido de la bondad de sus propuestas tiene que ejercer el liderazgo y actuar con determinación, con coraje y con valentía".

De la misma manera, cree que, si Puigdemont no comparece en el Congreso, el mensaje que está mandando es que pretende romper porque no hay forma de llevar adelante su propuesta sin el apoyo de los diputados que representan la soberanía nacional.

Se ha preguntado si se "saltaría a la torera" la voluntad de la Cámara y, por tanto, del conjunto de los españoles.

"No querer comparecer y balar en el Congreso no es aceptable y es todavía menos aceptable la amenaza al conjunto del Estado si no se acepta su planteamiento", ha señalado.

Para Rajoy, nadie entendería que cuando se está hablando de la unidad de España no hubiera ese debate en el Parlamento "con luz, con taquígrafos, con 350 diputados de testigos pudiendo intervenir y con los españoles que quisieran viéndolo por la televisión"

Pese a la actitud de la Generalitat, Rajoy ha asegurado que su Gobierno no dará nunca por terminado un proceso de diálogo.

Respecto a la posición que puede mantener a partir de ahora el PSOE en este asunto con la victoria de Pedro Sánchez, Rajoy ha señalado que no puede pensar cosa distinta de que va a defender la unidad de España y la soberanía nacional.