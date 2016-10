Rajoy ofrece diálogo al PSOE para estudiar sus principales demandas

Mariano Rajoy tiene ya más cerca la investidura tras la abstención que ayer decidió el Comité Federal del PSOE, y hoy mismo ha respondido a ese cambio de rumbo de los socialistas mostrándose dispuesto a hablar de sus principales demandas.



El PSOE, por su parte, ha advertido hoy de que la decisión tomada ayer no es para el PP sino "por España" y ha prometido impulsar cuanto antes medidas y reformas que considera "inaplazables", como ha apuntado esta mañana el portavoz de la gestora, Mario Jiménez.



Un día después de que el máximo órgano del PSOE entre congresos aprobase que el partido se abstendrá en segunda votación en la investidura, Rajoy ha valorado esa decisión que le va a permitir seguir al frente del Gobierno.



El jefe del Ejecutivo en funciones ha calificado de "muy razonable" la decisión del Comité Federal y ha augurado para el país un "gran futuro" si hay "voluntad" de diálogo por parte de todos.



Mariano Rajoy no ha querido entrar en detalles para comentar lo aprobado ayer en la sede de Ferraz, algo que hará, ha adelantado, en el Parlamento -previsiblemente, en su discurso de investidura.



Pero sí ha asegurado que se ha puesto "en el lugar del otro" y, ha dicho, tras leer la resolución sobre la abstención que aprobaron los socialistas, que el texto contiene algunas "cosas buenas" de las que se puede "hablar".



En la resolución, el PSOE citaba media docena de "objetivos inaplazables" que se compromete a defender, como la derogación de la reforma laboral y de la Ley mordaza, la convocatoria del Pacto de Toledo, la apertura de un diálogo en el Congreso sobre el modelo territorial, la lucha contra la corrupción y un gran pacto de estado contra la violencia de género.



Precisamente, el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, ha advertido en la Ser de que hay "cuestiones inaplazables" que los socialistas quieren poner en marcha cuanto antes y ha señalado que Rajoy tendrá que respetar las decisiones que se tomen dentro del Congreso.



Además, Jiménez ha asegurado que el PSOE "no va a pactar nunca con el PP ni con Rajoy" y ha subrayado que la abstención no se ha decidido para el PP o por el PP sino "para España y por España".



El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado en rueda de prensa la decisión tomada por el PSOE, pero ha aprovechado esta coyuntura para reprochar a los socialistas que, en lugar de haber dedicado el tiempo a negociar, hayan optado por dividirse internamente y "no exigir nada a cambio" a los populares.



Rivera, que ha confirmado que sigue vigente su pacto con el PP aunque tratará de hablar con Rajoy para "confirmar ese compromiso", también ha subrayado que los 32 escaños de su partido van a servir para marcar "la hoja de ruta" del Gobierno.



Y frente a la reacción del PP y de Ciudadanos, los partidos a la izquierda del PSOE han criticado duramente este cambio de posición de los socialistas.



Desde Podemos, Irene Montero ha señalado que la decisión de los socialistas de abstenerse forma parte de una "operación" de las élites políticas para evitar que la formación morada gobierne.



Una "malísima noticia", ha continuado Montero, por la que PSOE y Ciudadanos han entregado al PP unas "tijeras enormes" para que pueda "seguir ensañándose con los sectores más populares".



Idea repetida por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que ha arremetido contra el PSOE por la "traición histórica" que ha infringido a los españoles al entregar el Gobierno a Rajoy, el "jefe de la Gürtel" y, además, hacerlo sin condiciones.