Rajoy, ante Puigdemont: La disgregación lleva a irrelevancia e impotencia

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy ante el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que "la disgregación sólo conduce a la irrelevancia, cuando no a la impotencia".



Rajoy y Puigdemont han coincidido en Oporto en el acto de inauguración de una exposición del pintor catalán Joan Miró y ambos se han saludado y han mantenido una breve conversación durante el recorrido de la muestra.



En su discurso al término de ese recorrido, el presidente del Gobierno en funciones ha aprovechado sus referencias a las estrechas relaciones entre España y Portugal para asegurar que ambos países van a seguir en este línea porque "la integración, la interconexión, la unión, son los signos de la historia en nuestro tiempo pero, sobre todo, del interés de nuestros ciudadanos".



Ha sido a continuación cuando Rajoy, que no se ha referido explícitamente en ningún momento a la situación en Cataluña, ha recordado unas palabras suyas con motivo de la cumbre que los líderes de la UE excepto el Reino Unido celebraron en Bratislava a mediados de mes.



En ellas llamó a la reflexión por el hecho de que en un mundo globalizado "la disgregación sólo conduce a la irrelevancia".



"Cuando no a la impotencia", ha recalcado Rajoy, quien ha citado a Puigdemont al inicio de su intervención al enumerar las autoridades presentes hoy en el acto de Oporto.



Un acto en que ha supuesto la primera vez que ambos se ven desde que esta semana el presidente de la Generalitat expusiera su intención de convocar en septiembre del próximo año un referéndum sobre la independencia de Cataluña.



Rajoy, en su discurso, ha destacado también la obra de Joan Miró, quien ha subrayado que se trata de "un compatriota insigne, un artista catalán, español, europeo y universal".