Rajoy suspenderá los efectos académicos de las `reválidas` hasta alcanzar el pacto por la Educación

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha anunciado que suspende "los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y del Bachillerato", más conocidas como `reválidas`, hasta que se alcance el Pacto de Estado por la Educación que prometió durante su discurso de investidura este miércoles.



Así lo ha señalado durante su intervención en el debate de investidura en la Cámara Baja y después de que el portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, le pidiera un compromiso para "paralizar ya" estas pruebas.



Concretamente, Hernando ha destacado la promesa realizada por Rajoy en su intervención de lograr un Pacto de Estado por la Educación en seis meses y le ha propuesto que, "antes de llegar a esos seis meses de trabajo para un pacto que derogue la LOMCE", paralice inmediatamente las reválidas.



Del mismo modo, se ha referido a las "miles de personas" que este miércoles "salieron a las calles y plazas de toda España en contra" de estas pruebas. "Yo creo que usted tiene que escuchar este clamor, como lo escucha toda la cámara", ha señalado Hernando, quien ha recordado que el PP votó en contra en el Senado de crear una comisión para el diálogo para ese pacto, propuesta por Ciudadanos.



Rajoy ha hecho el anuncio y ha apuntado que, hasta que se alcance el pacto, las reválidas que se realicen en Bachillerato "no será necesaria para adquirir el título y tendrá valor únicamente para acceder a la Universidad".



El líder de los populares se ha referido también a las palabras del portavoz del PSOE sobre su intención utilizar el pacto para derogar la LOMCE. A juicio del presidente del Gobierno en funciones, el acuerdo entre todas las fuerzas "no debe consistir en derogar" una ley ni "en posturas maximalistas" y ha recordado que eso lo hizo el PSOE con la LOCE del PP "a las 48 horas de que un Gobierno comenzara a serlo" y "no sirvió para nada, ni puso un cimiento razonable para construir en el futuro".



LO QUE DICE LA LOMCE



En realidad, el anuncio de Rajoy coincide con el calendario de aplicación de la LOMCE, que establece que este curso escolar 2016-2017 las pruebas de ESO y Bachillerato no tienen efectos académicos, es decir no son necesarias para obtener el título de la etapa. Sin embargo, la de Bachillerato si servirá para acceder a la Universidad porque sustituye a la Selectividad.



Con esta promesa el candidato a la reelección como presidente del Gobierno pretende dar cumplimiento al acuerdo de investidura con Ciudadanos, a través del cual se comprometía a paralizar los aspectos de la LOMCE que todavía no se habían implantado, es decir, las mencionadas evaluaciones.



La semana pasada, la portavoz de Educación de la formación naranja en el Congreso de los Diputados, fue más allá y reveló que el pasado 6 de octubre se reunió con el ministro en funciones Íñigo Méndez de Vigo para concretar este asunto.



Según explicó Martín, el titular de Educación se había comprometido a elaborar un decreto legislativo para, en primer lugar, modificar la LOMCE para alterar el calendario de implantación; en segundo lugar, una actualización del decreto de 2008 que regulaba la Selectividad para adaptarlo al curriculum del nuevo Bachillerato de la LOMCE; y, en tercer lugar, que la reválida que prevé ley al final del Bachillerato "no habiliten para la titulación", es decir, que no tengan más que una función diagnóstica.