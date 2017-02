Rajoy traslada su "pleno respeto" por la decisión de mantener la libertad a Urdangarin

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy su "pleno respeto" por la decisión de la Audiencia de Palma de mantener en libertad provisional a Iñaki Urdangarin y ha recalcado que él siempre respeta las resoluciones judiciales, le gusten o no.



Tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con el presidente argentino, Mauricio Macri, Rajoy ha sido preguntado sobre esa decisión de la Audiencia de Palma sobre Urdangarin, a quien se obliga a comparecer cada mes ante la autoridad judicial en Suiza, tras ser condenado en el caso Nóos.



"Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales. Hay otros que no lo hacen", se ha limitado a señalar Rajoy. "Yo no voy a empezar a discutir si unas decisiones me gustan o no me gustan", ha agregado.



Según el presidente del Gobierno, las decisiones judiciales "hay que respetarlas siempre", porque forman parte "de las reglas de juego", una posición que, ha recordado, ha expuesto "hasta la saciedad".



"Pleno respeto a las decisiones de los jueces", ha zanjado.