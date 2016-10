Rajoy ve "muy razonable" la abstención del PSOE y ve posible acuerdos con "voluntad política"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha calificado de "importante" y "muy razonable" la abstención que acordó este domingo el Comité Federal del PSOE y ha añadido que la resolución aprobada por los socialistas incluye aspectos sobre los que se puede hablar en el futuro. A su juicio, si hay "voluntad política" pueden tener en España un "gran futuro por delante".



Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia del coordinador del PPC y senador, Xavier García-Albiol, en el foro nueva economía, un acto al que han asistido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y casi todos los vicesecretarios generales del partido.



"Ayer se tomó una decisión importante, no voy a entrar en los detalles, no me parece oportuno hacerlo en el día de hoy y lo haré en el Parlamento. Solo decir que la decisión que se tomó en el día de ayer fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Me pongo en el lugar del otro, he leído la resolución, hay cosas que son buenas sobre las que se puede dialogar en el futuro y si hay voluntad política podemos tener en España un gran futuro por delante", ha exclamado.



El Comité Federal del PSOE aprobó este domingo la abstención en la investidura a Mariano Rajoy por 139 votos a favor y 96 en contra. El resultado de esa votación evidencia la fractura interna en el seno del PSOE y el presidente de la gestora, el asturiano Javier Fernández, dijo que la decisión es un "mandato imperativo" para todos los diputados del Partido Socialista.



La resolución aprobada por el Comité Federal del PSOE establece objetivos políticos "inaplazables" que los socialistas pretenden defender ante el Gobierno y el resto de fuerzas políticas. En concreto, reclaman derogar la reforma laboral, convocar de forma "urgente" el diálogo social, el Pacto de Toledo y la "completa derogación" de la ley educativa (LOMCE).



"MUY PRONTO UN GOBIERNO"



Y ante el desafío independentista abierto en Cataluña, Rajoy ha asegurado que la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles son "piedras angulares" e innegociables de la convivencia democrática. "De todo lo demás, se puede hablar y se puede acordar", ha manifestado, respondiendo así a la hoja de ruta soberanista que impulsa el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.



En este sentido, Rajoy ha asegurado que los ciudadanos de Cataluña pueden estar "seguros y tranquilos" porque confían en que "muy pronto" España tenga un Gobierno en "plenitud de funciones" que va a seguir velando por sus intereses y su bienestar. "Un Gobierno abierto siempre al diálogo y al entendimiento en todo lo que afecta a sus problemas y aspiraciones reales, que va a cumplir y hacer cumplir la ley", ha enfatizado.



Rajoy ha tenido palabras de elogio para Albiol, quien, a su juicio, está llamado a tener un "papel determinante" en la vida pública nacional y catalana. Además, lo ha puesto como referente de una Cataluña "abierta e integradora" y ha asegurado que estos años en la política ha realizado una política "honesta" y "cercana a los problemas" de los ciudadanos.



A renglón seguido, ha recordado que el "independentismo" y el "populismo radical", con el apoyo del PSC, le "arrebataron" la alcaldía de Badalona tras las elecciones municipales de mayo de 2015 y ha añadido que, después del 12 de octubre, el PP ofreció sus concejales a los socialistas catalanes para que vuelva al municipio la "moderación, la sensatez y el cumplimiento de la ley". A su juicio, esa propuesta --que contó con el rechazo del PSC-- fue "un acto de generosidad".



El jefe del Ejecutivo en funciones ha recalcado que el coordinador del PPC apuesta como él por una Cataluña "abierta, integradora, tolerante y diversa", que se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos y no cómo está ocurriendo ahora en esta comunidad.