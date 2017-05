Ramia, youtuber española musulmana: 'Si me siento discriminada, debo tener el derecho de poder decirlo'

Ramia es una joven musulmana de Barcelona que desde 2015 comparte su vida en YouTube con la intención de concienciar y mostrar la realidad de los musulmanes españoles para combatir los estereotipos y la islamofobia. "Si yo veo que me siento discriminada debo tener el derecho de poder decirlo. Tiene que haber un respeto", ha señalado en una entrevista con Europa Press con motivo del Día de la Diversidad Cultural que se celebra este domingo 21 de mayo.

Ramia empezó en el mundo de YouTube como audiencia siguiendo a "muchas chicas musulmanas" que hablaban de temáticas relacionadas con la identidad y la diversidad. "Todo lo que yo consumía era en inglés, pero en español no había nada", ha señalado. Por ello decidió hacer un canal y comenzar a subir videos "que gustasen" pero que tuvieran también "un trasfondo de concienciación social".

La youtuber ha explicado que realiza contenido "pedagógico" pero también de "entretenimiento" para "educar de una manera didáctica". Así, en sus vídeos comparte sus viajes a Marruecos, sus costumbres, sus prácticas religiosas en España, recetas típicas del norte de África o incluso su relación con sus amigos, siendo la mayoría "no musulmanes".

"Espero que este proyecto vaya a más para llegar a más gente y seguir transmitiendo mi mensaje de que se puede convivir en una sociedad entendiéndonos y fomentando la convivencia", ha expresado para señalar que la sociedad "es cada vez más diversa" y que eso "en vez de ser un peligro, enriquece".

Ramia ha contado que aunque recibe mucho apoyo así como comentarios de agradecimiento "por cambiar la visión" y explicar ciertos temas "desde otros puntos de vista", también hay gente que es escéptica ante muchas de las cosas que ella cuenta. "A veces, sólo con las palabras, la gente no te cree", ha señalado.

"Cuando les dices algo que no les cuadra con sus estereotipos empiezan a desmentir lo que tú dices y recurren a temas extremos como son algunas dictaduras", ha lamentado.

En este contexto, ha contado cómo "cuando salió toda la polémica del burkini en Francia", ella expresó su opinión en un vídeo y recibió algunos comentarios "islamófobos". "Me decían que en mi país (cuando yo soy de España) te obligan a usar burkini, yo les expliqué que en Marruecos eso no es así y no me creyeron", ha expresado.

Por ello, en un viaje a Marruecos, la youtuber decidió grabar en una piscina a "gente que estaba usando bikini y a chicas que estaban usando burkini" para demostrar que "no mentía".

En la misma línea, ha señalado que hay mucho desconocimiento sobre la comunidad musulmana. "Piensan que Marruecos es un país inseguro", ha aseverado para explicar que otro de sus objetivos es mostrar que "se puede viajar sin problemas por Marruecos y que hay mucho turismo".

Por otra parte, Ramia ve necesario contar "los obstáculos" con los que se encuentra en el día a día, por ejemplo, por el uso del hijabi, puesto que a su juicio, si no se conocen "es como si no hubieran pasado". "Cuando alguien te dice que ha aprendido contigo es muy satisfactorio. Aportas un granito de arena, y tiene un por qué. Estas haciendo como un trabajo social", ha declarado.