Rajoy trata de evitar que el PNV apoye la moción de Sánchez

El PNV ha trasladado al Gobierno y al PP que no tiene decidido su voto ante la moción de censura que ha presentado el PSOE para echar a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa y que aún se está pensando si apoya a Pedro Sánchez o se abstiene en la votación del próximo viernes, según han informado fuentes populares.

Este miércoles, un día antes de que arranque el debate, el Ejecutivo del PP no tiene ninguna garantía de que los nacionalistas vascos -que hace una semana permitieron con sus cinco escaños que salieran adelante en la Cámara Baja los Presupuestos Generales del Estado- vayan a rechazar esa moción de censura. "Tienen dudas. El PNV no dice lo que va a hacer", admiten las fuentes consultadas.

En este momento, tanto el PDeCAT como ERC se inclinan por apoyar la moción de censura del PSOE. De hecho, este mismo miércoles en la sesión de control del Congreso, el diputado republicano Gabriel Rufián ha dicho al Grupo Socialista que echar a "ladrones y carceleros" es "una obligación", no "una opción". Y en los pasillos, portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha adelantado que su partido votará lo mismo que ERC, aunque todavía no anticipan el sentido del voto.

Ese hipotético apoyo de los partidos catalanes a la moción de censura socialista aumenta la presión sobre el PNV, en un momento en el que además está a punto de levantarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Los nacionalistas vascos, que no desean elecciones a corto plazo, tampoco quieren quedarse solos con Ciudadanos salvando a Rajoy y en frente de ERC y PDeCAT.

Públicamente, el PNV asegura que quiere saber qué dirá Sánchez, al que emplazan a aclarar "cómo va a mantenerse si saliera adelante en el poder; cuál es su opinión hacia el autogobierno vasco; su concepto sobre el Estado o qué piensa sobre Cataluña y qué piensa hacer", en palabras de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban.

Moncloa, en contacto con PNV

En el PP confían en que los nacionalistas vascos no apoyen finalmente la iniciativa de Pedro Sánchez, después de todo lo que han negociado con las cuentas públicas. "Son gente seria", asegura un miembro de la dirección nacional del partido, que confiesa que desconoce en este momento cuál será la posición final del PNV.



Esos contactos con los máximos dirigentes del PNV los está llevando Moncloa, como ha ocurrido también en la negociación presupuestaria, explican las fuentes consultadas. El PP sí que mantiene un hilo directo con Ciudadanos, formación que ya le ha trasladado que no apoyará la moción de censura que arranca este jueves en el Pleno del Congreso.



Este mismo miércoles los medios gráficos han captado la imagen de el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, conversando con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Ambos mantienen buena relación, a pesar de los `rifirrafes` constantes que hay entre sus dos partidos.

Rajoy "tranquilo"

Fuentes próximas a Rajoy han indicado que el presidente del Gobierno está "tranquilo" y han subrayado que no está encima de la mesa la opción de que pueda presentar su dimisión para evitar que salga adelante la censura.



En esta línea, desde el PP recalcan que no se trata de una moción de censura "contra Rajoy sino contra el Partido Popular". "¿Cambiaría algo si pusiéramos a Sáenz de Santamaría o Tejerina? No. Nos pondrían otra moción", señala un miembro de la Ejecutiva del PP alegando que el objetivo es echar a su partido de la Moncloa.