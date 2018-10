Rodrigo Rato, segundo presidente de una caja a prisión por delitos en su gestión

El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, será el segundo presidente de una entidad financiera que entrará en prisión en España para cumplir su condena por los escándalos en la gestión de los bancos y cajas de ahorro de los últimos años, pues si bien han sido más de una docena los ejecutivos bancarios sentenciados, las penas inferiores a dos años o el pago del dinero sustraído les han librado del presidio.



De hecho, en lo que a estos escándalos recientes se refiere -atrás quedan la condena de Mario Conde por Banesto o la de José María Ruíz Mateos y el Banco Atántico de Rumasa--, sólo han cumplido pena de cárcel por su gestión al frente de entidades financieras los exdirectivos Caixanova y Novacaixagalicia (NCG), los primeros "banqueros" que se vieron en esta tesitura y no por altas condenas.

El expresidente de NCG Julio Fernández Gayoso fue sentenciado a dos años de los que cumplió siete meses, la cuarta parte de la pena, privado de libertad. Mientras, los exdirectivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada y el asesor jurídico Ricardo Pradas también fueron condenados a dos años de prisión por este caso y el juez ordenó que entrasen a cumplirlos.



Si bien fueron los primeros en entrar, no eran los primeros condenados por saquear las entidades que dirigían. En 2014 se había sentenciado el caso Caixa Penedés y su exdirector Ricard Pagès fue condenado a dos años, mientras a los tres principales directivos se les impuso un año, penas mínimas que les libraron de la cárcel porque devolvieron el dinero.



En 2016 llegó el turno a Caja Castilla-La Mancha, cuyos expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y exdirector general Ildefonso Ortega fueron condenados a dos años de cárcel por falsear las cuentas de la entidad. Tampoco entraron en prisión, pues si bien no fue así en el caso de los exdirectivos de Novacaixagalicia, lo habitual es que a falta de antecedentes penales haga falta una condena mayor de dos años para ser encarcelado.

La cúpula de la CAM, aún pendiente

El año pasado, además de la sentencia de Novacaixagalicia, se dictó otra sobre la anterior cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuya gestión está siendo investigada en varias piezas separadas. De momento, los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós han sido condenados a tres años.



Asimismo, el que fue responsable de Planificación y Control Teófilo Sogorb ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel, y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García recibió una sentencia de dos años, nueve meses y un día. La sentencia se dictó hace ahora un año y ninguno de ellos ha entrado aún en prisión. Como ha pasado con las `tarjetas black`, el Supremo aún se tiene que pronunciar y hacer firmes o no las condenas.



No obstante, algunos de estos directivos sí pasaron por la cárcel en situación provisional y salieron bajo fianza. Es lo que le ocurrió a Miguel Blesa, condenado por la Audiencia Nacional por el mismo caso de las `tarjetas black` por el que se verá a Rato entrando en prisión, y que falleció hace algo más de un año, antes de que el Supremo hiciera firme la sentencia.



También es de mencionar el caso del exconsejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz que fue condenado en 2011 a tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones en banca, aunque a finales de aquel mismo año el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero le concedió un indulto que después el Tribunal Supremo entendería que no estaba en sus competencias.

Deberán entrar en diez días como máximo

Así las cosas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha citado para este jueves, 11 de octubre, a Rodrigo Rato y otros 14 condenados a más de 2 años de prisión en el caso de las `tarjetas black` para informarles de que tienen un plazo de 10 días para entrar en la cárcel, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que ha hecho firme su condena a cuatro años y medio.



Junto a Rato, habrán de pasar por la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional el exconsejero de Caja Madrid designado por IU José Antonio Moral Santín (condenado a 4 años de prisión), el exconsejero por CCOO Francisco Baquero (tres años y dos meses de condena) y el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga (tres años y dos meses).



Asimismo, están citados el jueves el exvicesecretario de Organización del PSOE-M Antonio Romero (condenado a tres años y dos meses), el exconsejero de Caja Madrid por IU Rubén Cruz (dos años y medio de condena), el exconsejero socialista José María de la Riva (tres años de prisión), el que fuera integrante de la comisión de control de Caja Madrid Antonio Rey de Viñas (dos años y medio).



Por último, habrán de comparecer el exconsejero por el PP Javier de Miguel (dos años y medio de condena), el exconsejero del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (dos años y medio), el exconsejero de CCOO Rodolfo Benito (tres años de cárcel), el exconsejero por UGT Gonzalo Martín Pascual (tres años), el exconsejero por el PSOE Francisco José Pérez Fernández (dos años y medio), el exmiembro de la comisión de control Miguel Ángel Abejón (dos años y medio) y el exconsejero socialista Jorge Gómez Moreno (tres años y dos meses).