Recorrerá 1.750 km en bici por el Sáhara para protestar contra la violencia machista

La piloto de motos Judith Obaya ha instado a las mujeres a que "nadie les diga hasta dónde pueden llegar", reivindicación que recoge en Con2Ruedas, la iniciativa con la que afronta el reto de recorrer en bicicleta 1.750 kilómetros por el Sahara para llamar la atención sobre la violencia machista.



Agente de la Policía Local de Oviedo, Obaya ha presentado hoy la aventura que le llevará a recorrer en solitario 1.750 kilómetros por arena y piedra -sin rodar por carretera- durante 23 jornadas a partir del próximo día 21.



Acompañada, entre otros, por la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto, la aventurera ha explicado que conoce el territorio al que se va a enfrentar aunque "no tanto como quisiera".



Ha subrayado que se trata de una superficie de piedra y arena que marca un recorrido en el que los pasos de los ríos son "muy complicados" porque "no llevan agua y es donde se acumula más arena".



También ha alertado sobre la dificultad que implican las dunas "móviles", que cambian de un día para otro, tienen una dimensión equiparable a un "edificio de 7 plantas" y pueden estar separadas por poco más de un metro de distancia.



La soledad, ha dicho Obaya, constituye una dificultad "añadida" para lograr el reto, si bien ha reconocido que le "gusta" sentir esa sensación.



Otros condicionantes durante la expedición serán las temperaturas extremas a las que deberá de enfrentarse, con máximas previstas de 35 grados al mediodía y tres grados bajo cero durante las noches.



En la aventura por el Sahara occidental, la deportista asturiana irá acompañada por un compañero que viajará en un coche de apoyo, a unos 15 kilómetros de distancia de la bicicleta de Obaya, que grabará el recorrido para dejar constancia de que ha completado los 1.750 kilómetros.



El reto de la aventurera pretende superar el registro que posee un expedicionario iraní que ostenta el récord de 1.735 kilómetros por el Sáhara, aunque por un recorrido en carretera.



Con2Ruedas es el segundo de los proyectos programados por Obaya para 2017, tras intentar la ascensión al Mulacén, que no pudo culminar debido a la niebla y ventisca, y al que suma una tercera iniciativa para diciembre cuando pretende cruzar en moto desde la parte más occidental de Europa a la más oriental de Asia, periplo en el que rodará a 50 grados bajo cero.