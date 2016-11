La relación entre PSOE y PSC, con el fin de evitar la ruptura

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se sentarán mañana para hablar de la revisión del marco de relaciones que vincula a los dos partidos desde 1978, con la voluntad por ambas partes de evitar la ruptura y buscar un acuerdo mejorado.



La decisión del PSC de no acatar la resolución del Comité Federal del pasado 23 de octubre, que cambió el no a Mariano Rajoy por la abstención que permitió su investidura, abrió una crisis con la dirección interina del PSOE cuyas consecuencias abordarán los dos líderes políticos en la reunión.



Sobre la mesa estará el llamado "protocolo de unidad" que regula las relaciones entre los dos partidos desde hace cuatro décadas; un documento que garantiza la representación de los socialistas catalanes en los principales órganos del PSOE: la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal y el Congreso Federal, y a cambio obliga al PSC a la "aplicación en Cataluña de las resoluciones adoptadas" en ellos.



El propio Iceta planteó hace unas semanas que las posibilidades ante la crisis abierta son cuatro: mantener el protocolo de unidad, copiar el modelo de los democristianos alemanes de la CDU y sus aliados socialcristianos de Baviera (CSU), crear una federación catalana del PSOE que compita con el PSC en Cataluña o que esa federación catalana del PSOE acabe convergiendo con el propio PSC.



No obstante, en los últimos días, Iceta ha dejado claro que su objetivo es rehacer los vínculos con el PSOE y ayer, en un artículo en El País, avanzaba el mensaje que trasladará mañana a Fernández: si el PSOE "dejase de lado" a los socialistas catalanes, estaría ofreciendo un "gran triunfo" a los independentistas.



Iceta reconoce en su artículo que el protocolo es "revisable y susceptible de mejora", por lo que se abre a buscar "fórmulas para optimizar" su relación, "pero no para alejarnos ni para separarnos", subraya.