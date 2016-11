De las "reválidas" de Wert a las evaluaciones de Méndez de Vigo

Las polémicas "reválidas" de ESO y Bachillerato de la Lomce no llegarán a aplicarse como las concibió el exministro José Ignacio Wert -con efectos académicos-, pues ahora Íñigo Méndez de Vigo propone que no cuenten para lograr los títulos de esos estudios ni sean obligatorias para todos los alumnos.



Ya en 2012, el anteproyecto de la Lomce recogía que hubiera unas pruebas finales nacionales y externas a los centros para comprobar que todos alumnos habían adquirido los conocimientos y competencias suficientes en cada etapa, lo que quedó fijado en diciembre de 2013, cuando se aprobó la ley.



Durante todo este tiempo, las evaluaciones finales de cuarto de la ESO (a la edad teórica de 15 años) y segundo de Bachillerato (17 años) no han dejado de protagonizar titulares, mientras la concreción de sus características ha ido evolucionando en distintos proyectos normativos.



Lo cierto es que han ido cambiando bien por presión de la oposición, autonomías o comunidad educativa a través de recursos judiciales, iniciativas parlamentarias, huelgas y manifestaciones, bien por el cambio de ministro (Méndez de Vigo sucedió a Wert en junio de 2015) o porque el PP ha perdido la mayoría absoluta y está más abierto al consenso.



La Lomce fija que, a partir de este mismo curso (2016-17), tienen que aplicarse esas pruebas, pero parece difícil que sean como prevé porque el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas reformarlas de manera transitoria por medio de un real decreto-ley hasta alcanzar un pacto educativo.



Precisamente mañana, Méndez de Vigo tratará de cerrar un acuerdo con los consejeros autonómicos en una Conferencia Sectorial sobre cómo serán las pruebas.



Una vez que se apruebe el decreto-ley, que deberá convalidar el Congreso, el Gobierno aprobará, previsiblemente, varias normas que concretarán las características de las pruebas como quién las corrige, fechas de convocatoria, duración y tipo (abiertas o de test), si se incluirán cuestionarios de contexto socioeconómico o si la de idioma será oral.



A continuación se resume cómo son estas pruebas en la Lomce y cómo en esa propuesta de decreto-ley.

¿Quién tiene que hacerlas?



==========================



Lomce: Todos los alumnos que terminen ESO y Bachillerato; esta última sustituye a la Selectividad.



Decreto-ley: La de ESO solo será muestral, pues cada comunidad decidirá en qué centros se hace, y la de Bachillerato la hará quien quiera acceder a la Universidad.



¿Cuándo?



========



Lomce: Desde este mismo curso



Decreto-ley: Igual



¿Con qué efectos?



=================



Lomce: Ambas cuentan a partir del curso 2017-18 para obtener los títulos de ESO y Bachillerato. La de Bachillerato será obligatoria para acceder a la Universidad desde 2016-17.



Decreto-ley : Sin efectos académicos en ningún caso, excepto la de Bachillerato, que servirá para entrar en la Universidad.



¿Quién establece las características?



=====================================



Lomce: El Ministerio establece los criterios de evaluación y las características mientras que las Administraciones se responsabilizan de aplicarlas y de la corrección, que llevará a cabo profesorado externo a los centros.



Decreto-ley : En el caso del Bachillerato, el Ministerio ha acordado con los rectores la participación de las Universidades, en coordinación con las comunidades, en la realización de la prueba.



¿Con qué nota se aprueban?



==========================



Lomce : La superación de estas evaluaciones requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.



Decreto-ley: No habla de notas, sino de "superar" la prueba.



¿De cuántas asignaturas hay que examinarse en ESO?



==================================================



Lomce : De todas las materias troncales generales cursadas en la etapa (salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge en las materias de opción).



Dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso; y una materia específica cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física, Religión o Valores Éticos.



Decreto-ley: Seis asignaturas. Cuatro troncales generales (Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas académicas o aplicadas). Y dos troncales de opción de dos bloques (Biología y Geología, Economía, Física y Química y Latín; y Ciencias aplicadas a la actividad profesional, Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial y Tecnología).



¿De cuántas asignaturas hay que examinarse en Bachillerato?



===========================================================



Lomce: De todas las troncales de los dos cursos (pudiendo incluir Filosofía de primero de Bachillerato para alumnos no la cogieron en segundo) y dos materias de opción en cualquiera de los dos cursos, más una asignatura específica cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física ni Religión.



Decreto-ley: De seis materias. Cuatro troncales generales generales y dos de opción, todas de segundo de Bachillerato.