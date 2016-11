El Rey ha reclamado hoy ante los parlamentarios reunidos en la solemne sesión de apertura de la legislatura que practiquen el "diálogo permanente" y un debate "siempre constructivo" guiados por la "generosidad" que ha permitido formar Gobierno tras un lago período de "desencanto" ciudadano.



Felipe VI ha reconocido en su discurso pronunciado en el Congreso que la falta de acuerdo para la investidura generó "inquietud y malestar" en la sociedad, desencanto e incluso "distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos" y "preocupación en nuestros socios y aliados".



Ha subrayado que la crisis de gobernabilidad se ha resuelto "con diálogo, con responsabilidad y también con generosidad", y ha manifestado además que "los intereses generales han estado muy presentes en su solución". En su primer discurso en una solemne apertura de las Cortes, don Felipe ha dejado claro desde sus primeras palabras que la presencia del Rey en el Parlamento "es la expresión constitucional del vínculo entre los depositarios de la soberanía nacional y el jefe del Estado".



A renglón seguido ha ratificado el compromiso de la Corona con los ciudadanos, puesto que tiene su "razón de ser" en el "servicio a los españoles", con la democracia, y con España, "una gran nación enriquecida por su diversidad a lo largo de los siglos de la que el Rey, como jefe del Estado, es símbolo de su unidad y permanencia".



Arropado por aplausos al comienzo y al final de su alocución, con la visible excepción de los diputados y senadores de Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos, Felipe VI ha hecho referencias a la identidad de España, una España que "no puede negarse a sí misma tal y como es" y que "no puede renunciar a su propio ser" como tampoco al "patrimonio común construido por todos y desde el que debemos seguir edificando un futuro compartido".



No ha olvidado remarcar, en este contexto, que "el respeto y observancia de la ley y de las decisiones de los tribunales constituye una garantía esencial de la democracia" porque "la primacía de la ley elimina la arbitrariedad de los poderes públicos".



Mirando hacia atrás, don Felipe ha reconocido el "ejemplo de madurez, sensatez y responsabilidad" dado por el pueblo español en las últimas décadas, sobre todo durante la crisis, y ha dicho a los parlamentarios de la XII Legislatura que este mismo pueblo "nos pide que dignifiquemos la vida pública y prestigiemos las instituciones".



Especial mención ha hecho a la "valentía y generosidad" de quienes durante la Transición lucharon para lograr la "reconciliación" entre españoles y también a las víctimas del terrorismo, reflexiones con las que ha puesto de manifiesto los principales retos que España tiene ante sí.



Ha pedido Felipe VI fortalecer el estado del bienestar, trabajar por la "regeneración de nuestra vida democrática" y ha enfatizado que la corrupción debe seguir combatiéndose "con firmeza".

Vocación Europea



También ha hecho mención el Rey a la vocación europea de España porque, ha apuntado, "no debe haber más fronteras en nuestra acción exterior que las marcadas por nuestras leyes y compromisos", y ha señalado que Europa es "el principal proyecto actual y de futuro para nuestra sociedad" en "una horas difíciles para este proyecto".



El segundo discurso que el Monarca pronuncia ante el Congreso tras el de su proclamación de hace dos años y cinco meses ha concluido con un llamamiento a combatir el pesimismo y el "espíritu destructivo" o "la visión negativa de nuestra sociedad o de todo cuanto nos rodea" con "lo que sí nos ha hecho grandes como nación".



Y ha citado "el espíritu de superación, el ánimo constructivo, la pasión por vivir unida al deseo de progresar, por mirar hacia adelante, seguros de nosotros mismos, con ilusión y esperanza".

La importancia de pueblo



Felipe VI ha recordado a los diputados y senadores que son "la voz de nuestro pueblo" y les ha dicho que "en su manos está" una tarea de la que "depende en gran medida el futuro de millones de españoles".



"En nuestras manos está; en las de todos. Pongámonos a ello. España y los españoles de hoy y del futuro nos lo piden. Se lo debemos; pero, sobre todo, se lo merecen", ha concluido antes dar las gracias en castellano, catalán, euskera y gallego.