El Rey ve "inadmisible" apelar a una supuesta democracia por encima de la ley

Felipe VI ha asegurado este miércoles que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues, sin el respeto a las leyes, no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".



El rey ha lanzado este mensaje en la clausura del Congreso Mundial del Derecho, que ha reunido en Madrid a unos 2.000 juristas de 77 países.



Un acto celebrado en el Teatro Real y en el que, acompañado por doña Letizia y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el monarca ha recibido, en medio de vivas al rey y una prolongada ovación, el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, que le ha otorgado la Asociación Mundial de Juristas.

Sin referencias al "procés"

Las palabras del rey han coincidido con las primeras sesiones del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes del "procés", pero en ningún momento ha hecho mención alguna a este asunto.



Ante los juristas de todo el mundo y los máximos responsables de las principales instituciones españolas, Felipe VI ha ensalzado el Estado social y democrático de derecho que existe en España pese a las dificultades que ha dicho que en todo el mundo aquejan a las instituciones democráticas.



Unas dificultades que ha defendido que se superen no abandonando la democracia ni renunciando a sus principios, sino fortaleciéndola y mejorándola.



En un momento como el actual cree necesario reafirmar el compromiso con la democracia constitucional, que cree que supone al mismo tiempo la defensa del Estado de derecho.



"Sin democracia -ha apostillado- el Derecho no sería legítimo, pero sin Derecho la democracia no sería real ni efectiva".



Ha sido entonces cuando ha subrayado que no tiene sentido ni es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho.