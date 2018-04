Los Reyes y Gobierno agasajan al príncipe saudí en la comida del Palacio Real

Los Reyes han agasajado hoy al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, con un almuerzo en el Palacio Real al que han asistido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, varios ministros y destacados empresarios del sector de las infraestructuras y la energía.



Aunque no tiene la condición de jefe de Estado, a Bin Salman Felipe VI ha querido darle un trato especial en su primera visita oficial a España por el importante peso político que ha asumido después de que su padre, el rey Salman, le nombrara heredero al trono en junio del pasado año.



El almuerzo ha tenido lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real con la presencia de unos 200 invitados, quienes previamente han desfilado ante los Reyes y el heredero al trono saudí en el tradicional besamanos.

Como muestra de la deferencia hacia Bin Salman, el banquete ha congregado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a seis ministros (Asuntos Exteriores, Defensa, Fomento, Energía, Interior y Hacienda) y a varios secretarios de Estado

También han asistido la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el del Senado, Pío García-Escudero; el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.



No ha estado, como en otras ocasiones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que no ha coincidido con Rajoy en medio de la controversia por el caso de su máster universitario.



De los partidos de la oposición, solo ha estado la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.



El almuerzo ha empezado con veinte minutos de retraso, arrastrado ya desde la reunión que Felipe VI mantuvo este mediodía con el príncipe heredero en el Palacio de la Zarzuela, que se inició media hora más tarde de lo programado.

Al Palacio Real han acudido más una veintena de presidentes de empresas, principalmente de infraestructuras, energía e ingeniería, como Renfe Operadora, Acciona, Talgo, Indra, Técnicas Reunidas, FCC, Sacyr, Abengoa, Sener, AENA y el Corte Inglés

También ha estado el presidente de Navantia, Estaban García, cuya empresa aspira a beneficiarse del contrato con Arabia Saudí para construir cinco corbetas de tipo Avante 2200 por valor de 2.000 millones de euros.



Se espera que el acuerdo sobre adquisiciones de material militar firmado con Defensa durante la visita de Bin Salman termine de allanar el camino para la firma definitiva de este contrato después de meses de espera.

A la comida se han sumado el presidente del consorcio del AVE La Meca-Medina, Jorge Segrelles, y el vicepresidente de la CEOE, Joaquim Gay de Montellá. En el besamanos, don Felipe y el heredero al trono saudí, que el 31 de agosto cumplirá 33 años, han intercambiado algunos comentarios con tono sonriente

Felipe VI no tuvo ocasión de verle cuando estuvo en Arabia Saudí en enero del pasado año, cuando aún no era príncipe heredero, pero sí considerado uno de los hombres fuertes del régimen al frente de la cartera de Defensa.



Los comensales han degustado de menú alcachofas con boletus y pistachos de primero, seguido de cordero con puré de limón y verduras y, de postre, chocolate en texturas.



Como es habitual en los almuerzos en el Palacio Real con mandatarios extranjeros, se ha invitado a representantes de otros colectivos.



Entre ellos, han participado el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatari; el guitarrista flamenco Paco Peña; el productor de cine Andrés Vicente Gómez, y el director de la Liga de Fútbol Profesional en Oriente Medio, Fernando Sanz, dado el interés que la competición española despierta en Arabia Saudí.



A Bin Salman, que durante su estancia en Madrid se ha alojado en el Palacio del Pardo en otro gesto de atención hacia él, le acompaña un nutrido séquito, algunos de sus miembros también han estado invitados a la comida.



Entre ellos, diversos ministros, secretarios de Estado y mandos militares, que, de acuerdo con el protocolo saudí, no han estrechado la mano del príncipe heredero, aunque sí la de los Reyes.



Después de la comida, Rajoy va a recibir a Bin Salman en el Palacio de la Moncloa para presidir la firma de acuerdos bilaterales entre España y Arabia Saudí con la presencia de varios ministros.



El también viceprimer ministro saudí llegó ayer, miércoles a Madrid, donde fue recibido por De Cospedal, quien será igualmente la encargada de despedirle esta tarde en la base aérea de Torrejón (Madrid).