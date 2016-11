El líder de C`s, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de componer un ejecutivo con nombramientos de ministros "más pensando en su partido que en el país".



"El resumen es que ha pensado más en colocar y hacer equilibrios dentro del PP que seguramente en afrontar los retos que España necesita, de reformas y retos políticos para los próximos años", ha dicho en declaraciones a los medios antes de presidir el Consejo General de C`s en un hotel de Barcelona.



Rivera no quiere valorar la labor de ministros que todavía no han ejercido, pero ha añadido que tampoco le sorprende el "continuismo" de los nombramientos, con cargos que ocupará gente muy próxima al presidente del Gobierno.



"El cambio ha llegado al Parlamento pero, como hemos visto en la designación de ministros y en el propio presidente, el cambio no ha llegado al Gobierno de España", ha insistido el líder de C`s.



Rivera ha dicho que para esta legislatura tienen el reto de hacer cumplir a Rajoy las 150 medidas que han pactado, y que se dedicarán a controlar y hacer cumplir los plazos al Gobierno, y lo harán desde una oposición sin aspavientos ni postureos, ha prometido.



Ha recordado que el nuevo Ejecutivo está obligado a dialogar, ya que el PP no ha logrado la mayoría absoluta, y espera que por fin se aborden "asuntos pendientes desde hace muchos años que ni PP ni PSOE han querido cambiar".



CARLES PUIGDEMONT



Rivera también ha criticado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por negarse a asistir a la Conferencia de Presidentes: "Para que haya diálogo tiene que haber alguien al otro lado de la mesa".



Ha añadido que no puede ser que el presidente catalán haga victimismo --ha dicho literalmente-- con la financiación autonómica "y cuando C`s consigue que el Gobierno abra ese melón resulta que ahora no se sienta en la mesa".