Rivera advierte a Rajoy de que es el PSOE el que tendrá que ponerle condiciones a cambio de abstenerse

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este martes al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de que para contar con la abstención de los diputados socialistas en una futura votación de investidura, es el PSOE el que debe ponerle una serie de condiciones, y no al revés.



"Es absolutamente exigible que quien quiere ser presidente no esté esperando ni poniendo condiciones a los que tienen que ponerle condiciones", ha declarado Rivera en el Congreso durante una reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos.



Tras señalar que "ya ha costado que el PSOE como mínimo tenga un debate interno para poder abstenerse", el líder de C`s ha afirmado que "ahora le toca al PP, al presidente en funciones, ir a buscar la investidura".



"No le va a caer del cielo la Presidencia", ha afirmado. Según ha indicado, Rajoy podrá sumar a los 137 escaños del PP los 32 de Ciudadanos "si respeta las 150 reformas pactadas" el pasado agosto y si va a la investidura "con más síes que noes", en cuyo caso "le faltan diez abstenciones".



MÁS CERCA DE QUE SE FORME GOBIERNO



Habida cuenta de los últimos acontecimientos ocurridos en el PSOE, que llevaron a Pedro Sánchez a dimitir como secretario general en el Comité Federal del pasado sábado, Rivera cree que "hoy estamos más cerca que hace unos días de que el país se ponga en marcha". "Ningún español entendería que el PSOE, después de todo lo de este fin de semana, no se moviera para desbloquear" y que "Rajoy no fuera a esa investidura", ha añadido.



En su opinión, el PP y el PSOE y sus respectivos líderes estaban "bloqueando" la formación de gobierno, pero "tras el cambio en el PSOE, ya no hay excusas". Por eso les ha pedido que empiecen a negociar para que los socialistas se abstengan a cambio de unas exigencias, comprendiendo que "quien no sepa dialogar o quien no quiera cambios seguramente no está preparado para la nueva etapa política".



Por otro lado, el líder de Ciudadanos ha indicado que este martes por la mañana se ha puesto en contacto con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, a quien le ha deseado "suerte y acierto en la toma de decisiones".



Aunque le ha trasladado su "respeto absoluto por la democracia y los mecanismos internos" de su formación, a continuación le ha dicho que los partidos deben poner "el interés general por delante de los legítimos debates internos".



También le ha ofrecido la ayuda de Ciudadanos, en el caso de que el PSOE la requiera, para intentar desbloquear la situación. "Me he puesto a disposición" por "si somos necesarios para alguna negociación o para poner en marcha este país", ha detallado. Fernández, por su parte, le ha agradecido la llamada y la "predisposición".



PP Y PSOE PIENSAN EN TERCERAS ELECCIONES



Rivera también se ha referido a la proposición de ley registrada por el PP para acortar a ocho días la campaña electoral con el fin de que, en caso de tener que repetir los comicios por falta de investidura, la jornada de votación no coincida con el Día de Navidad sino que sea el 18 de diciembre. Los `populares` esperan tener para su aprobación el apoyo de los demás grupos parlamentarios.



El presidente de la formación naranja ha criticado que el PP y el PSOE "estén pensando más en la fecha de unas terceras elecciones que en evitar las elecciones", además de afearles que puedan alcanzar un consenso esta cuestión pero no se pongan de acuerdo para "desbloquear el país".



A "los que especulan con terceras, cuartas o quintas elecciones", les ha dicho que es "mucho mejor" un gobierno del PP "controlado y sin mayoría absoluta", obligado a escuchar a la oposición, que un gobierno con una mayoría amplia y "descontrolado".