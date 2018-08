Rivera y Arrimadas retiran lazos amarillos en un pueblo de Barcelona

El presidente de Cs, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, han defendido que se retiren los lazos amarillos de la vía pública porque consideran que lo deberían hacer los Gobiernos estatal y autonómico, pero no lo están haciendo.



Durante un paseo por el municipio de Alella (Barcelona), los dirigentes del partido naranja se han acercado a una valla donde había varios lazos amarillos colgados, los han retirado y los han depositado en una bolsa de basura.



Minutos después y cuando ya se habían ido, vecinos del pueblo han vuelto a colocar lazos amarillos en la misma valla, en árboles, señales de tráfico y farolas.

Albert Rivera

"Estamos en una situación de excepción en la que el Estado no está haciendo su trabajo. El Govern de la Generalitat en vez de garantizar la convivencia lo que hace es apoyar a comandos separatistas que ponen lazos amarillos", ha criticado Rivera.



Ha señalado que "no habrá convivencia hasta que no haya neutralidad en el espacio público" y ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que retire los lazos amarillos del espacio público y lo ha acusado de provocar un enfrentamiento en la sociedad catalana.



El líder de Cs ha apuntado que "esto estaría solucionado en un cuarto de hora si Torra, en vez de propiciar estos comportamientos, cumpliera las leyes" retirando los lazos, y ha dicho que, si no lo hace Torra, lo debería hacer el Gobierno de Pedro Sánchez.



Asimismo, ha llamado a la ciudadanía a asistir a la concentración convocada por Cs para este miércoles por la tarde en Barcelona en apoyo a la mujer agredida el sábado presuntamente por retirar lazos amarillos y "a decir no a la violencia, a decir sí a la convivencia".



Preguntado por la detención del presunto agresor, Rivera ha destacado que si lo han detenido es "porque hay indicios de una agresión y no de una pelea como dicen los políticos independentistas".



Ha reclamado a los independentistas que rectifiquen y que condenen la agresión "en vez de burlarse e intentar minimizar una paliza", y ha sostenido que, a su juicio, se está demostrando la fractura social en Cataluña.



Durante sus declaraciones, algunos vecinos lo han increpado con gritos como `No sois bienvenidos aquí`, `Fascistas` y `Vete a Madrid`, a lo que Rivera ha respondido: "Es nuestra casa, si no os gusta idos vosotros".

Inés Arrimadas

Arrimadas ha insistido en que la administración pública debería "limpiar el espacio público de simbología partidista que solo representa a una parte de la sociedad", y que por eso han decidido retirar los lazos ellos mismos.



"No podemos tener un Govern que quiera que el espacio público, las calles, playas y los ayuntamientos solo sean para una parte de la sociedad catalana. Estos símbolos lo que hacen es excluir a más de la mitad de la sociedad", ha recriminado.



También ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque hay gente que tiene que ir "ante la justicia para defender sus derechos o limpiar la calle de simbología partidista" y cree que esto lo debería garantizar el Ejecutivo.



La también líder de la oposición en Cataluña ha advertido de que "la ocupación de la calle no ayuda en nada, es un motivo de conflicto social", y ha asegurado que no aflojarán en la defensa de la neutralidad del espacio público y la convivencia.