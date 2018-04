Rivera ofrece a Manuel Valls encabezar la lista de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Barcelona

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que ha ofrecido al ex primer ministro de Francia Manuel Valls encabezar la lista de la formación naranja a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2019 y que se lo está pensando, confirmando así la noticia que el propio Valls había adelantado unas horas antes.

"Debo confirmar que el señor Valls se está planteando poder ser candidato o estar presente en una campaña española y en este caso en Barcelona. Ciudadanos está abierto a que gente como el señor Valls esté presente en nuestras listas electorales", ha declarado a los medios en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde este viernes arranca el I Encuentro Nacional de Ciudadanos.

Rivera ha incidido en que el partido va a "abrir las puertas al talento" y va a "salir a ganar" y, en este contexto, "una persona del nivel del señor Valls, ex primer ministro francés, un demócrata convencido, un amigo de España y de Europa", para ellos "merece todo el respeto".

Además, ha destacado los "valores" que ha defendido el ex primer ministro socialista "en plena crisis del separatismo catalán". Precisamente, Valls, que fue nombrado por el presidente François Hollande en 2014 y dejó el cargo en 2016, afirmó este jueves en Madrid que el proyecto independentista no tiene futuro y que "no hay posibilidad de romper la unidad de España".

Cs quiere una "candidatura ganadora"

Según han explicado fuentes del partido liderado por Albert Rivera, los contactos con Valls sobre su posible candidatura comenzaron de manera informal hace meses, y se empezaron a concretar a raíz de su participación en un acto de campaña de Cs para las últimas elecciones autonómicas catalanas.



En aquel momento, Valls también asistió a un mitin del PP, y el pasado marzo estuvo en la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana para denunciar la situación de bloqueo en Cataluña.



Aunque el presidente de Ciudadanos ha indicado que en la formación naranja celebran primarias para elegir a sus candidatos -"eso lo tenemos en cuenta y lo respetamos"-, ha recalcado que en la capital de Cataluña "tiene que haber una candidatura ganadora".



"Si Barcelona tuviera un alcalde como el señor Valls, sería mucho mejor que una alcaldesa como la señora (Ada) Colau)", así que "espero que eso se pueda concretar", aunque "falta mucho tiempo todavía", ha manifestado sobre la posible candidatura del ex jefe del Gobierno francés.



En los comicios de 2015, la aspirante de Cs a la alcaldía fue Carina Mejías, actual portavoz en el Ayuntamiento.