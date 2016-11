Rivera: "No aspiro a que PP y PSOE sean 'naranjitos' sino a que dejen de robar"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que el cambio no ha llegado al Gobierno, pero sí al Congreso de los Diputados, y ha dicho que no aspira a que PP y PSOE "se conviertan en `naranjitos`, pero sí a que dejen de robar" y a obligarles a "cumplir los acuerdos" con su partido.



Durante un acto público con simpatizantes en Sevilla, en el que ha participado el portavoz andaluz, Juan Marín, Rivera ha asegurado que Ciudadanos "se llevará bien" con el PP si cumple las 150 medidas acordadas para que la formación naranja facilitara la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



"No aspiro a convencer a Rajoy y a no sé quién del PSOE para que sean de Ciudadanos, sino a obligarles a que cumplan nuestras condiciones", ha dicho Rivera, que ha criticado que ambos partidos "no tengan valentía ni coraje y no quieran cambiar las cosas", mientras su formación, ha subrayado, sí quiere hacerlo.



Ha insistido en que "las cosas no se consiguen con gritos ni con pancartas" y que en Ciudadanos están "todo el día trabajando, mientras hay gente que tiene tiempo para todo, incluso para rodear el Congreso y estar dentro a la vez", además de avanzar que el país "no va a cambiar si no se trabaja duro".