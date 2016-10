Rivera pide al PP y PSOE que se sienten ya a negociar el Gobierno

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al PP y PSOE que pongan a España por delante de los intereses de partido y se sienten a negociar ya para conseguir que haya Gobierno a finales de octubre.



"Es el momento de negociar", ha dicho Rivera en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el que ha subrayado que "ya no hay excusas" y se ha mostrado convencido de que populares y socialistas tendrán que reunirse "de una vez por todas después de casi un año".



Según ha advertido, si ambos partidos siguen dándose la espalda, el país quedará bloqueado y "serán ellos los responsables máximos de del bloqueo institucional en España".



"Tenemos sí o sí que conseguir que haya Gobierno a finales de este mes y Ciudadanos está dispuesto, no a sentarse en la mesa, porque ya estamos sentados, sino a no levantarse hasta conseguirlo", ha afirmado.



Ha recalcado que el 21 de diciembre su partido ya propuso la negociación a tres y advirtieron de que "sin cesiones ni negociación no había posibilidad de poner en marcha este país".



"Tenemos autoridad para pedir a los partidos, y especialmente a sus líderes o en este caso a una gestora, que pongan a España por delante de los intereses de partido", ha aseverado.



Ha añadido que "ninguna coyuntura se puede poner como excusa para poner la silla o su partido por delante de España" y ha dicho que supone que "el PSOE no ha montado todo lo que ha montado la última semana para seguir diciendo lo mismo que decía Pedro Sánchez, porque si no, sería una mera lucha de poder por ser secretario general".



También se ha dirigido al PP al afirmar que espera que Mariano Rajoy cumpla con sus votantes e intente sacar la investidura adelante.



En este sentido, ha coincidido con el presidente del Gobierno en funciones en que volver a las urnas sería "inaceptable" para la comunidad internacional y ha subrayado que la "inmensa mayoría" de los votantes tanto del PP como del PSOE "no soportan más esta situación".



"Nosotros lo tenemos claro desde el primer día y lo vamos a seguir teniendo, pero ahora le toca al PSOE sentarse en una mesa y al PP no levantarse de la mesa y negociar un Gobierno para que este país se ponga en marcha cuanto antes", ha insistido.