Rivera pide retirar los fondos públicos a la CUP por atacar la sede de Cs

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha planteado que se retire a las CUP los fondos públicos que recibe del Estado por cometer "atentados y ataques" contra otras fuerzas, refiriéndose a la agresión que ha sufrido su sede en Barcelona, reivindicada por Arran, las juventudes del partido independentista.

Rivera, en una visita a la Fundación ONCE, ha dicho que "no tiene ningún sentido" que un grupo parlamentario se dedique a atentar contra las sedes de otras formaciones, insistiendo en que no se puede dar dinero a los que "utilizan la violencia".