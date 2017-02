El doctor en Robótica e ingeniero informático Ramón González, ha asegurado que los robots "vienen a ayudarnos y sobre todo a aumentar la eficiencia de nuestro sistema productivo", por lo que niega que "vayan a quitarnos el trabajo".



"Nada más lejos de la realidad. Los robots nos ayudan en los trabajos que no podemos realizar, bien porque son peligrosos, arriesgados o porque son muy monótonos y tediosos", ha dicho en una entrevista a Efe González, distinguido con una de las Medallas de Andalucía 2017.



El investigador, de 34 años y natural de Viator (Almería), ha asegurado que "la sociedad del futuro no va a ir contra los robots, sino junto a éstos" y señala que en la actualidad ya hay trabajos que serían "inviables" sin la ayuda de estas máquinas, como, por ejemplo, fabricar un vehículo.



Es por esto que lamenta la "falta de información" en esta materia y contrapone la imagen que la industria audiovisual ha trasladado de los robots como "máquinas mortíferas", frente a una realidad en la que "el trabajo evoluciona" y los robots "son nuestros compañeros, por lo que no hay que verlos como rivales".



González reitera que la "robótica es el futuro" y considera que será "muy importante en la medicina, sobre todo en la cirugía", ya que, por ejemplo, permitirá operar de manera remota a especialistas que estén en un continente diferente al del paciente o incluso intervenir quirúrgicamente a heridos en "zonas de conflicto".



El ingeniero mantiene que también será fundamental a corto plazo para el transporte y asegura que cada vez habrá más automatismos en los vehículos destinados a reducir el riesgo de accidentes de tráfico, "una de las mayores causas de mortalidad en el mundo".



También piensa que la robótica será útil para la agricultura y la asistencia a personas con discapacidad, aunque destaca asimismo las aplicaciones que tendrá para el ocio a través de los sistemas de realidad virtual.



Desde septiembre de 2014, el ingeniero almeriense trabaja como investigador en el grupo de Movilidad Robótica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde colabora con proyectos de I+D para agencias como la NASA y la OTAN.



"Nuestro trabajo podría aplicarse a los robots que hay en Marte o en los que quieren enviar a los polos de la Luna", relata González, quien explica a su vez que participa en la creación de algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a luchar contra los problemas de movilidad que presentan estas máquinas.



"Este problema es sumamente importante porque si un robot se queda estancado, se puede perder la misión", afirma, para desvelar acto seguido que colabora en un segundo proyecto para analizar las posibles mejoras de los anclajes de los robots de exploración planetaria que serán destinados a cráteres fuera de la Tierra.



Por otro lado, mantiene que en Estados Unidos "se enfocan en las personas" de forma que "un premio nobel y un becario están a la misma altura", mientras que en España "existe una estructura muy vertical".



Pese a ello, considera que en España hay "empresas interesantes y centros punteros a nivel mundial" en el campo de la robótica, aunque reclama que se dé un "paso adelante" desde las administraciones y, fundamentalmente, las empresas privadas, para "apostar más por la innovación y el desarrollo".



"La ingeniería tiene buena salud en España, hay estudiantes e ingenieros muy brillantes y reconocidos pero también gente muy buena, ingenieros anónimos que hacen trabajos excelentes", ha dicho para concluir que, cuando recoja la Medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero, "van a estar todos ellos allí".