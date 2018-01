Roger Torrent, elegido presidente del Parlament de Cataluña

Roger Torrent ha sido elegido hoy nuevo presidente del Parlamento catalán, con los 65 votos de los tres grupos independentistas, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP, frente al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, con 56 apoyos, además de 9 votos en blanco.

Torrent (Sarrià de Ter, Girona, 1979) ha sido elegido por mayoría simple en segunda votación, después de no haber alcanzado la mayoría absoluta requerida para ser nombrado en primera votación, al no haber podido contar con los cinco votos de los diputados electos independentistas -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig (JxCat) y Antoni Comín y Meritxell Serret (ERC)- que se encuentran en Bélgica huidos de la justicia española.

En cambio, sí han podido votar -por la vía del voto delegado- los tres diputados independentistas que se encuentran en prisión: Oriol Junqueras ha votado a través de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, mientras que Jordi Sànchez y Joaquim Forn, de JxCat, lo han hecho a través de Jordi Turull.

Roger Torrent, alcalde de Sarrià de Ter desde 2007 y que en la última legislatura ejerció de portavoz adjunto de Junts pel Sí en el Parlament, toma así el relevo de Carme Forcadell en la presidencia de la cámara catalana y se convierte en el presidente del Parlament más joven.

Después de que el presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, anunciara los resultados del escrutinio y proclamara el nombramiento, Torrent ha recibido las felicitaciones de diferentes diputados, entre ellos la del propio Espejo-Saavedra, que se ha acercado a darle la mano.

En la votación no ha habido sorpresas y Torrent ha recabado el apoyo de los independentistas, mientras que Espejo-Saavedra ha obtenido los votos no sólo de Ciudadanos, sino también del PSC y el PPC, y los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem, al no presentar candidato propio, han votado en blanco.

Tanto en la primera como en la segunda votación ha habido, además, un noveno y misterioso voto en blanco, aunque no está claro si procedía de la bancada del PSC o del PPC, ya que el voto es secreto.

Tras la elección de la presidencia del Parlament, se ha procedido a escoger las dos vicepresidencias por el mismo procedimiento de llamar a cada diputado a depositar en una urna la papeleta con el nombre de un candidato.

Los dos que obtengan mayor número de apoyos serán designados para el cargo, lo que hace prever que, si la presidencia recae en ERC, una de las vicepresidencias será para JxCat y otra para Ciudadanos.

Finalmente se procederá a elegir a los cuatro secretarios de la Mesa, entre los cuatro nombres que obtengan mayor número de apoyos.

Para garantizarse la mayoría absoluta en la Mesa, los independentistas deben asegurar que dos de las secretarías serán para ellos: una para JxCat y otra para ERC, a menos que acuerden ceder uno de los puestos a la CUP.