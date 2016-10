Rubalcaba contesta a Crespo: "El rencor de un hombre tan vil importa un elogio"

El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha contestado este lunes con una cita de Borges, mediante un post en su página de Facebook y con una nota en Twitter, a lo señalado en el juicio por el presunto número 2 de la trama `Gürtel` Pedro Crespo sobre que fue avisado en 2008 de que el mandatario socialista preparaba con "policías amigos" una operación contra el PP. "El rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio", ha colgado Pérez Rubalcaba en las redes sociales.



En su entrada en Facebook Rubalcaba afirma que Pablo Crespo, "el lugarteniente de Correa en la trama Gürtel", ha recurrido "a la vieja teoría de la conspiración, a aquel cuento, acuñado en la sede de Génova, de que la Gürtel no era una trama del PP, sino contra el PP".



En su desesperación, este señor se ha acordado de mí, y yo, al oírle, he recordado un pasaje de un cuento de Borges, El acercamiento a Almotásim: `Arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio`", añade el exministro socialista.



AVISÓ ALGUIEN "QUE NO VIENE AL CASO"



Durante su declaración este lunes ante el tribunal que le juzga por la primera etapa de "Gürtel" (1999-1005), Crespo ha explicado "una persona que no viene al caso" le alertó entonces de que, desde el despacho de Rubalcaba y con la colaboración posterior de su sucesor Antonio Camacho, se impulsaba una investigación sobre la formación `popular`.



"En ese asunto estaba Correa por su relación con el yerno del señor Aznar", ha afirmado y concretado que tuvo conocimiento de este hecho en noviembre de ese año.