Rubalcaba: "Primero la gobernabilidad de España,después los problemas del PSOE"

El exsecretario general del PSOE y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba ha reclamado a su partido que ponga por delante la "gobernabilidad de España" a los "problemas y discusiones" internas, y ha aconsejado al líder socialista, Pedro Sánchez, "coger el teléfono y dialogar" con los sectores críticos.



En declaraciones antes de asistir en Mataró (Barcelona) al acto de homenaje al exdiputado en el Congreso y exdelegado del Gobierno en Cataluña Joan Rangel, Rubalcaba ha negado que el partido esté "roto" por las diecisiete dimisiones en la ejecutiva para forzar la dimisión de Sánchez.



Antes del comité federal que se celebrara mañana, al que él no asistirá pese a poder hacerlo, el exlíder socialista ha argumentado que la prioridad ahora debe ser "dar un gobierno estable a España".



"Primero los problemas de España y después los asuntos del PSOE, que son muy importantes, pero sin duda pueden esperar", ha advertido.



"En el mes de diciembre tuve distintas conversaciones con responsables del PSOE y les decía entonces que era muy importante preocuparse de España y después del partido. Lo más importante era darle un gobierno estable a España, era lo que la gente quería, y después ya tendríamos tiempo de ocuparnos de los problemas y discusiones internas del PSOE", ha explicado.



A su juicio, el PSOE "decidió entonces preocuparse primero de España" al intentar un pacto con Ciudadanos y Podemos que evitara segundas elecciones: "Si entonces optamos por esa prioridad, la gobernabilidad de España, ahora más razón, porque el riesgo de que no conseguir un gobierno estable es que haya terceras elecciones".



"Por lo tanto -ha proseguido Rubalcaba- yo estoy donde estuve. Estuve en diciembre en primero España y después el PSOE, y ahora estoy ahí".



El exdirigente ha evitado entrar en cuestiones jurídicas del partido, ya que "nunca" ha sido un "experto estatutario", ha explicado, pero sí ha lanzado un mensaje a Sánchez.



"Si yo soy secretario general del PSOE y un día bajo a la sala de la ejecutiva y me encuentro que de los 38 miembros elegidos solo tengo al lado a quince, haría dos cosas: primero, le preguntaría a mi secretario de Organización si tenemos quórum. Y dos, cogería el teléfono y me pondría a hablar y dialogar", ha subrayado.



Y ha opinado que el congreso del PSOE puede esperar y ahora el partido se debería centrar en "intentar por todos los medios y en cuerpo y alma a que España tenga un gobierno. Dedicaría a eso lo mejor de nuestros esfuerzos este mes y luego ya tendremos tiempo de hablar de los problemas del partido".



Porque, además, ha considerado que un congreso "no es el ámbito adecuado para discutir de gobernabilidad de España", ya que "es una decisión que hay que tomar en un mes y una sola vez, mientras que el congreso es para cuatro años".



Rubalcaba ha admitido que un gobierno con C`s y Podemos "no se puede hacer, porque ellos mismos se autodeclaran incompatibles", y ha reprochado a Podemos que no apoyara un gobierno progresista en diciembre cuando "lo tenía a huevo"; del mismo modo que "no se debe hacer" un gobierno con independentistas, porque "es imposible, en eso siento discrepar con mi amigo Miquel Iceta".



"Puedes hacer una investidura contra Rajoy, pero un Gobierno contra Rajoy cuatro años no cabe", ha apuntado Rubalcaba, que al ser preguntado entonces sobre si sus palabras significaban que estaba a favor de facilitar gobernar al PP, ha afirmado: "Eso quiere decir que peleemos y trabajemos, hay fórmulas distintas".