Sacrifican más de 17.000 patos de una granja por la gripe aviar en Girona

La Generalitat de Cataluña ha ordenado sacrificar a 17.300 patos de engorde tras detectar un primer brote de gripe aviar en una granja al aire libre ubicada en el municipio de Sant Gregori (Girona).



La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Mertixell Serret, ha informado hoy en rueda de prensa en Barcelona de que los protocolos están funcionando "al máximo" y se han inmovilizado los animales de las seis granjas existentes en tres kilómetros a la redonda de la explotación afectada, una de las cuales está vacía de animales.



La consellera ha explicado que no se descarta que el contagio se haya producido por el contacto con aves salvajes, dado que la zona de los Aiguamolls está cercana.



En Francia, donde se detectó la presencia del virus H5N8 de la gripe aviar a finales de noviembre, se han sacrificado ya más de tres millones de patos, lo que significa un 8 % de la producción nacional del país galo.



Serret, acompañada por el secretario de Salud Pública del departamento de Salud, Joan Guix, y por la directora general de Agricultura, Teresa Masjuan, ha asegurado que el serotipo de gripe aviar que se ha encontrado en los animales de esta granja es el H5N8, el mismo que portaba la cigüeña salvaje enferma ya detectada el pasado martes 21.



La consellera ha remarcado que se trata de una "enfermedad ganadera", y de que no hay riesgo para la salud de las personas, cosa que ha reafirmado el director de Salud Pública, que ha indicado que no se ha producido ningún caso de contagio de este serotipo de gripe aviar a personas en ningún lugar del mundo.



El pasado día 21 la Generalitat ya ordenó inmovilizar las granjas de aves de corral situadas en tres kilómetros a la redonda de los Aiguamolls del Empordà y prohibió la caza de aves silvestres en un perímetro de 10 kilómetros, tras encontrar una cigüeña muerta con gripe aviar.



La granja afectada de Sant Gregori, que no se encontraba en la zona acotada tras la detección de la cigüeña, comenzó a detectar animales enfermos este pasado fin de semana y hasta el momento de la confirmación de la enfermedad habrían muerto por la gripe aviar entre 20 y 40 animales.



Tras la realización de los análisis que marca el protocolo de enfermedades animales, se ha confirmado este primer foco en una granja catalana, que se dedicaba al engorde de patos de diversos tamaños para la elaboración de fuagrás.



Serret ha asegurado que se han extremado las medidas de precaución y vigilancia en las granjas más cercanas al foco detectado.



También se ha reunido hoy mismo a los representantes del sector avícola catalán, para activar los mecanismos de información y control y de compensación por las pérdidas económicas.