Sáenz de Santamaría dispuesta a ser generosa con la Secretaría General del PP

La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su disposición a ser generosa "en la definición de equipos", también con la Secretaría General que no tiene por que ocupar alguien de su candidatura aunque todavía no se la ha ofrecido a Pablo Casado: "No he hablado con él".

En una entrevista en la Cadena COPE, Santamaría ha explicado que todavía no ha hablado con Casado y "todo dependerá de esa conversación" en la que quiere escucharle, ver qué objetivo tiene y "el proyecto que quiere compartir porque nos unen muchísimas más cosas de las que nos separan".

Sáenz de Santamaría ha traslado a Casado el mensaje de que pueden hacer muchas cosas juntos pero, además, le ha dicho que la renovación no depende exclusivamente de la edad, "depende de las ideas".

"Tenemos una trayectoria por delante que podemos recorrer todos juntos con un proyecto regenerador basado en la integridad" ha dicho la candidata y vencedora en la primera vuelta de las primarias.



Ha insistido en que su candidatura es transversal y la fortaleza del centro-derecha es aproximarse a las cosas desde puntos de vista diferentes y "sólo ampliando la base se ganan elecciones".

La exvicepresidenta también ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para ser presidenta del Gobierno: "Me veo una mujer fuerte del PP que puede plantar cara a Pedro Sánchez".

Santamaría también ha considerado que el PP está preparado para el liderazgo femenino y de hecho, en la primera vuelta de las primarias, el 63 por ciento de los militantes votaron a una mujer mientras que el 37 por ciento optó por candidatos varones.