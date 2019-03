Sánchez aprobará medidas sociales frente al "filibusterismo" del PP y Ciudadanos

El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha asegurado que seguirá "gobernando hasta el último minuto" y aprobando medidas sociales a través de decretos ley, ante el "filibusterismo" empleado por el PP y Ciudadanos para tratar de evitar la aplicación de políticas que benefician al conjunto de los ciudadanos.



Sánchez, que ha participado este miércoles en un acto del PSOE en Vitoria, ha defendido el uso de la figura de los decretos ley por parte de su Gobierno para sacar adelante importantes medidas económicas y sociales, como la ampliación de los permisos de paternidad y otras medidas "justas" y que son positivas para una "mayoría de ciudadanos".



El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha criticado los intentos del PP y Ciudadanos de bloquear la aprobación de este tipo de medidas a través de esta fórmula, al considerar que el Ejecutivo está haciendo un uso "electoralista" de la misma ante los comicios generales del 28 de abril.



"Andan enfadados porque aprobamos medidas sociales en el Consejo de Ministros. El problema de la derecha no son los `viernes sociales`, sino que aprobemos políticas sociales para la mayoría de este país", ha afirmado Sánchez, en referencia a las reuniones que celebra el Gobierno central cada viernes.



El líder del PSOE ha recordado que, antes de acceder al Gobierno, su partido ya trató de aprobar desde el Congreso de los Diputados, a través de proposiciones de ley, algunas de las medidas que ahora pretende aplicar a través de decretos ley.



"Siendo oposición presentamos proposiciones de ley para la igualdad laboral de hombres y mujeres, para reconocer la eutanasia en la sanidad pública, y para la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, para que los jueces tengan más tiempo para investigar la corrupción política", ha manifestado.



No obstante, ha denunciado que, a lo largo de la legislatura, el PP y Ciudadanos se han dedicado a obstaculizar la tramitación de esas iniciativas a través de instrumentos de "filibusterismo parlamentario".



Ante esa forma de actuar, y una vez al frente del Gobierno central, el PSOE tenía dos opciones, según ha explicado. "Podía no hacer nada y resignarme, o aprobar medidas justas y sociales a través de decretos ley; y he decidido que es mejor lo segundo", ha indicado.