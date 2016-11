Sánchez arranca su gira para defender un modelo de PSOE distinto al de Díaz

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez va a abrir mañana en Valencia su gira por las federaciones socialistas para defender un modelo de partido "abierto, participativo y transparente" frente al proyecto que encarna la gestora y la presidenta andaluza, Susana Díaz.



Sánchez va a protagonizar un acto en la localidad valenciana de Xirivella (12.00 horas) que ha despertado una notable expectación, al suponer su reaparición en público desde que renunció al escaño de diputado el pasado 29 de octubre, un mes después de dimitir como líder socialista.



Será una charla con militantes, titulada "Repensar el PSOE, construir el futuro", en la que Sánchez va a exponer cuál es el proyecto que necesita el partido con vistas al congreso que tendrá lugar en los próximos meses para elegir a la nueva dirección federal.



Sánchez apostará por un PSOE "más abierto, participativo, transparente y con primarias, frente a otro tipo de partido que ha empezado a surgir con la gestora, más cerrado, en el que no opinen ni las bases, ni los cuadros intermedios", han explicado a EFE fuentes del entorno del ex secretario general.



"Son los dos modelos que se prevén", añaden desde el equipo de Sánchez para contraponer su proyecto con el que encarna Díaz y los barones que apoyan la tesis de la gestora de retrasar el congreso.



Sánchez quiere entablar este diálogo con las bases sin pensar por ahora en las primarias, ya que aún se desconoce la fecha del congreso y no se ha abierto el proceso de presentación de candidatos.



En el teatro auditorio de Xirivella, con un aforo de unas 400 personas, el exlíder socialista va a estar acompañado del secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, del diputado vasco Odon Elorza y del que fuera su rival en las primarias de 2014, José Antonio Pérez Tapias.



También le van a arropar algunas de las diputadas que votaron en contra de Mariano Rajoy y que fueron castigadas por la gestora por no abstenerse, como Sofía Hernanz, Luz Martínez Seijo y Zaida Cantera, han informado fuentes socialistas.



Según el entorno de Sánchez, "no se ha llamado a nadie, tampoco a ningún barón", por lo que quien acuda será como "un militante más".



Los `sanchistas` están convencidos de que este primer acto en Xirivella va a ser un "éxito" que va a demostrar que buena parte de la militancia está del lado del ex secretario general.



"Hay una pulsión en la militancia en favor de que haya un congreso y quien la encarna es Sánchez. Fuera donde fuera, llenaría el aforo, porque la gente está que trina", reflexiona una diputada que estuvo en la anterior Ejecutiva.



Sin embargo, incluso entre sus afines, existen dudas de que Sánchez pueda finalmente concurrir a las primarias aunque "se vea con fuerzas y ganas", debido a que la apuesta de la gestora y las principales federaciones, como la andaluza, es celebrar el congreso no antes de la próxima primavera.



Además, su reaparición tiene lugar después de que el líder del PSC, Miquel Iceta, quien ha sido uno de los principales baluartes de Sánchez, dijera ayer, jueves, tras verse con Susana Díaz, que será "neutral" en la pugna por liderar el partido.



Tras el acto de Xirivella, Sánchez participará por la tarde en otro coloquio con afiliados en la también localidad valenciana de Sueca.



El ex secretario general tendrá `competencia` puesto que Ferraz ha programado mañana (14.15 horas) un encuentro del portavoz de la gestora, Mario Jiménez, con militantes y simpatizantes del PSOE de Andalucía en Guillena (Sevilla).



Y por la tarde, habrá otro acto en Toledo en el que el protagonismo recaerá en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que recibirá el Premio Violeta al Compromiso Institucional que concede Juventudes Socialistas de España (JSE) en un acto al que asistirá el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.