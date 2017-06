Sánchez asegura que trabajará "sin descanso" para dar una alternativa al PP

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que desde hoy mismo trabajará "sin descanso" para formar una "mayoría alternativa" progresista en el Congreso para acabar con la "etapa negra" del Gobierno del PP.



En ese objetivo, Sánchez promoverá en los próximos días un espacio de "coordinación parlamentaria" de las fuerzas progresistas para intentar desmantelar en el Congreso las leyes aprobadas por el PP e ir conformando esa mayoría alternativa al Ejecutivo de Mariano Rajoy.



"Quiero hacer una declaración solemne: solo competimos con el PP", ha afirmado en el mitin de clausura del 39 Congreso Federal del PSOE.



Aclamado por unos 8.500 militantes socialistas según la organización, el líder del partido ha defendido un PSOE que es "la izquierda de Gobierno", una izquierda "que escucha y que no defrauda".



"Somos la izquierda de Gobierno y por eso no miramos a la derecha ni de abajo ni de lado, sino de frente", ha avisado.



Una izquierda que gobernó "con memoria histórica" y que cuando estuvo en la Moncloa "situó a España en el centro de Europa".



"Somos la izquierda de Gobierno que tiene que hacer las cosas seriamente, serenamente, con políticas ambiciosas pero rigurosas", ha remarcado Sánchez, que ha aprovechado para dar las gracias a sus dos rivales en las primarias, Susana Díaz -ausente del mitin- y Patxi López, con cargo en la nueva Ejecutiva del PSOE.



Un nuevo PSOE, ha añadido Sánchez, que como el PSOE de siempre no tiene miedo al cambio y se abrirá paso para liderar el futuro Gobierno y la izquierda en España.



"Hemos puesto al PSOE rumbo a la Moncloa", ha vaticinado.