Sánchez defenderá el no a Rajoy en la investidura

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defenderá en el debate de investidura del presidente del Gobierno de la próxima semana su "no" a Mariano Rajoy y considerará "continuista" y "conservador" el acuerdo alcanzado hoy entre PP y Ciudadanos.



Según han informado fuentes socialistas, su secretario general realizará un discurso en el que defenderá y articulará el no del PSOE realizando algunas alusiones al que hizo Mariano Rajoy en el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero eludiendo a aquellas "desafortunadas expresiones en tono displicente que utilizó Rajoy para menospreciar el acuerdo con Ciudadanos, algo que no hará por respeto a las formaciones que ahora lo han alcanzado".



El secretario general del PSOE hará "un análisis del programa de gobierno con el que se presenta (Rajoy) a la investidura, un acuerdo con Ciudadanos, continuista, conservador, que no elimina ninguna de las medidas lesivas, como la reforma laboral, entre muchas que desgranará durante su intervención".



Asimismo defenderá el no mediante "un análisis cualitativo y cuantitativo de las políticas que ha realizado el gobierno popular en la legislatura de la mayoría absoluta, donde impuso una manera de hacer política absolutista, negando el diálogo con el resto de fuerzas e imponiendo recortes con más motivación ideológica que técnica, motivos por los que ahora le resulta imposible articular una mayoría conservadora en la cámara".



"La corrupción centrará una parte del discurso, en el que defenderá que la regeneración del PP pasa necesariamente por colocarlo en la oposición, en lugar de indultarlo, que es lo que significaría que el PSOE le permitiera por activa o pasiva alcanzar La Moncloa", han informado las fuentes socialistas.



Sánchez recorrerá "el legado político de Rajoy y verificará con datos objetivos lo que han supuesto cuatro años de mayoría absoluta del gobierno popular en materia laboral, económica, repasando las promesas electorales que realizó en el 2011 y contrastando con la realidad de esta legislatura".



"La nefasta política territorial, la engañosa política fiscal o la inexistente política europea e internacional serán objeto de crítica por parte del líder de la oposición, entre otras cuestiones como el retroceso en políticas de igualdad y libertades", ha añadido el PSOE.



Para el Partido Socialista "cuatro años de gestión y los últimos ocho meses han provocado cuatro fracturas: social (desigualdad), territorial (Cataluña), política (corrupción), oportunidades (paro, en especial jóvenes, mujeres y parados de larga duración). Quien ha provocado estas cuatro facturas no puede erigirse como solución".