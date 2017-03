Sánchez dice que era impulsor político de la obra y no conocía al arquitecto

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha declarado hoy en su interrogatorio como investigado en el caso Auditorio que él no conocía al arquitecto director del proyecto, Martín Lejárraga, y que no llevaba la parte técnica de la obra, sino que era el "impulsor político".



Sánchez, investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, declara hoy ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia instructor de la causa, Julián Pérez Templado.



Según fuentes cercanas al caso, el presidente ha dicho a preguntas del Ministerio Público que no manejaba información técnica del proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban llegando de los técnicos municipales.



El presidente, que ha llegado al Palacio de Justicia junto a su abogado, Francisco Martínez-Escribano, minutos después de las 9,00 horas, se enfrenta desde las diez de la mañana a un prolijo interrogatorio del fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, y del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que, tras un receso de quince minutos, continúa a esta hora.



La toma de declaración, que tiene lugar en la sala del jurado del Palacio de Justicia, se inició con el interrogatorio del Ministerio Fiscal a cargo del recién nombrado fiscal superior y del fiscal especialista en delitos de corrupción.



Los dos representantes del ministerio público están desarrollando en turnos alternativos un detallado interrogatorio al presidente, que era alcalde del municipio de Puerto Lumbreras los años en que se proyectó y construyó el auditorio municipal, que fue recepcionado por el ayuntamiento sin que estuvieran terminadas las obras.



Según fuentes cercanas al caso, en el que se han personado como acusación particular los partidos Podemos y Psoe de Puerto Lumbreras, el presidente ha contestado que no conocía al arquitecto director de la obra y que él era el impulsor político del proyecto.



"Los técnicos avalaron las decisiones", ha subrayado el presidente.



Al parecer, Pedro Antonio Sánchez ha explicado que él no manejaba la información sobre el proyecto y que se limitaba a aprobar los informes que le iban pasando los técnicos municipales.



Además, ha reiterado que los seis millones de euros que aportó la Comunidad Autónoma en forma de subvención están invertidos en la obra.



Otras fuentes consultadas por EFE destacan que el presidente no ha eludido ninguna pregunta del ministerio público y que solo se ha remitido a los técnicos cuando le han requerido información "muy concreta" sobre el proyecto constructivo, como por ejemplo el tipo de cemento empleado en la obra.



Sánchez, que no ha contestado a los periodistas que aguardaban su llegada a la sede judicial, ha convocado una rueda de prensa en un hotel anexo al Palacio de Justicia cuando acabe su declaración judicial.