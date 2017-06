El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está a la espera de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le convoque en el Palacio de la Moncloa para hablar de cuestiones de Estado que requieren de colaboración entre el Ejecutivo y el jefe de la oposición, ha revelado este lunes el portavoz del partido, Oscar Puente.

En rueda de prensa en Ferraz para explicar el contenido de la primera reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE salida del congreso de este fin de semana, Puente ha subrayado que ese encuentro es "necesario" y no ha descartado que, si Rajoy no llama a Sánchez, sea el líder socialista el que se ponga en contacto con él para reclamar una entrevista.

Puente ha recordado que es el propio Rajoy el que ha reconocido que debe buscar entenderse con Sánchez en asuntos de Estado. Respecto del llamamiento a la "moderación" que Rajoy le ha hecho al líder socialista, Puente ha señalado que "Pedro no necesita que nadie le llame a la moderación".

"Tiene las ideas claras pero eso no le hace no ser moderado", ha indicado Puente, que ha aprovechado para decirle al PP que no puede acusar a ninguna otra fuerza de "generar crispación" en la calle, porque esa crispación "tiene su origen en la mancha de corrupción que afecta de manera nuclear al pp en todos los territorios".

El único contacto que Rajoy y Sánchez han tenido desde la victoria del madrileño en las primarias del 21 de mayo fue una llamada telefónica del socialista al líder del PP para garantizarle el apoyo del PSOE "a la defensa de la legalidad frente al desafío soberanista" en Cataluña.

Preguntado si este apoyo se mantendría incluso en el caso de que el Gobierno aplique una eventual suspensión de la autonomía catalana si la Generalitat avanza en sus planes hacia la secesión, Puente ha confiado en que se pueda evitar con la vía del diálogo la aplicación de una medida que ha calificado de "cruenta".

Puente ha querido dejar claro que el PSOE "no se plantea sustentar una alternativa de gobierno en partidos que plantean la ruptura" de España. Pedro Sánchez no se lo planteó en el pasado, cuando el resto del partido le puso esa línea roja en las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre, y tampoco ahora, cuando tendría "las manos libres" para hacerlo si quisiera, ha explicado.

Esto no quiere decir que los socialistas no sean partidarios de dialogar con las fuerzas independentistas, aunque por el momento Sánchez no tiene en su agenda ningún encuentro con estos partidos ni con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El portavoz socialista y alcalde de Valladolid ha contestado así a la petición que hace unos días le hacía el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Sánchez, instándole a alejarse de Ciudadanos y acercarse a ERC para echar al PP del Gobierno.



LA MOCIÓN DE CENSURA, INVIABLE DE MOMENTO

Sin embargo, los socialistas creen que la puerta está cerrada para promover una nueva moción de censura contra Rajoy, al menos en lo que queda de año. Por lo que sólo cabe buscar entendimientos para pactos puntuales que tengan por objetivo ir desmontando poco a poco las políticas más dañinas del PP. Habrá una oportunidad para ello este próximo jueves, cuando el Congreso de los Diputados debatirá una proposición de ley para cambiar el método de elección del Consejo de RTVE.

Con el fin de explorar acuerdos con Podemos y Ciudadanos, que se autodenominan "las fuerzas del cambio", los socialistas tienen la intención de constituir de forma "inmediata" un "espacio de encuentro parlamentario" al que se podrán incorporar otros partidos, en función de los temas que se traten.

El tiempo dirá si es posible el entendimiento entre Podemos y Ciudadanos en cuestiones de regeneración democrática y políticas sociales, ha señalado Puente. Y si son capaces de entenderse en la oposición, "¿por qué no en un gobierno?", se ha preguntado.