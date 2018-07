Sánchez evita compromenterse a elevar el gasto militar tras la carta de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este martes ante el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que la contribución de un país a la seguridad global no puede medirse únicamente por un porcentaje de gasto, sino que hay también otros parámetros.

Sánchez ha hecho esta consideración ante Stoltenberg el mismo día en que se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió en junio cartas a varios líderes de países de la OTAN, entre ellos el jefe del Gobierno, quejándose de que no contribuyen lo suficiente a la Alianza Atlántica.

El jefe del Ejecutivo ha recibido en el Palacio de la Moncloa al secretario general de la OTAN en el marco de su gira ante la cumbre de la Alianza que se celebrará en Bruselas la próxima semana

Al término de esta entrevista, el Gobierno ha informado en un comunicado de que Sánchez ha trasladado a Stoltenberg que la OTAN es parte de la seguridad colectiva y que España "se ha mostrado como un aliado firme y comprometido con la seguridad euroatlántica".

Añade que ha recordado que la contribución de un país a la seguridad global no puede medirse únicamente con un porcentaje de gasto, sino que también consiste en la disponibilidad de capacidades militares y la voluntad de utilizarlas en favor de la paz y seguridad internacionales.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que España ha desplegado 1.161 efectivos en misiones de la OTAN, 616 con la ONU y 757 con la Unión Europea.

Además, destaca que España forma parte de la Coalición contra el DAESH, donde 581 españoles colaboran en la formación del ejército iraquí.



No hay mención explícita alguna en el comunicado a la carta de Trump, cuya recepción han confirmado a Efe fuentes del Gobierno, y en la que el presidente de Estados Unidos aseguraba que después de más de un año de quejas en público y en privado para presionar a los países de la OTAN a que aporten el 2 por ciento de su producto interior bruto a la defensa común, aún no contribuyen lo suficiente.



La reflexión de Sánchez ante Stoltenberg respecto al compromiso del 2 por ciento de gasto coincide con la que trasladó también el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la cumbre de la OTAN del año pasado y en la que abogó por medir el esfuerzo no sólo por el gasto en defensa, sino con otras variables como la presencia en misiones militares internacionales.



El Ejecutivo asegura que la reunión de hoy de Sánchez con el secretario general de la OTAN ha sido "cordial y constructiva" y que en ella se han repasado los asuntos de la cumbre del 11 y 12 de julio en Bruselas.



El presidente del Gobierno ha reafirmado el compromiso de España con la paz, el desarrollo y la seguridad mundiales y su apuesta por una Alianza cercana y racional que proteja a los ciudadanos también de amenazas como el terrorismo.



Stoltenberg, según el Gobierno, ha destacado que España es un "aliado valioso y fiable", que contribuye a muchas misiones y operaciones de la Alianza Atlántica, desde Lituania, a Turquía, Irak o Afganistán.



Un elogio que también ha hecho público el secretario general de la OTAN en su cuenta de Twitter.



Además, ha subrayado que la OTAN se encuentra en un momento de adaptación a nuevas realidades en el que es necesario encontrar un reparto de cargas justo para los socios que permita hacer frente a los nuevos retos.