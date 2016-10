Sánchez lanza una campaña en su web para "recuperar y reconstruir" el PSOE

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha lanzado hoy en su web una campaña de inscripciones para "recuperar y reconstruir" el partido, según ha anunciado en su cuenta de Twitter.



La web sanchezcastejon.es se ha rediseñado para anunciar esta campaña de inscripciones, en la que él mismo asegura que no fallará a la cita y en la que pregunta a los usuarios y visitantes, y a los ciudadanos en general, si le acompañan en la tarea. "Yo no fallaré a la cita y sé que tú tampoco", escribe.



A través de su cuenta de Twitter, Sánchez ha anunciado esta iniciativa con la que aboga por "trabajar juntos" para "recuperar y reconstruir" el PSOE, y adjunta al texto el símbolo de una rosa, emblema socialista.



La campaña la lanza Sánchez el día después de su renuncia al escaño y un día antes de que, como él mismo avanzara ayer a la prensa, coja su coche para recorrer de nuevo toda España, reunirse con los militantes socialistas y escucharles.



El ex secretario general y ex diputado, con dicha renuncia, esquivó la situación a la que le abocaba el mandato del Comité Federal, a favor de la abstención en la segunda votación de ayer para que Mariano Rajoy saliera presidente y se evitaran unas nuevas elecciones.



Al dejar el escaño, evitó votar abstención, lo que hubiera supuesto incumplir su programa electoral y su mensaje político, pero también desobedecer al Comité Federal de su partido, a cuya gestora criticó.



Sánchez, además, plasmó ayer su intención de hacer campaña para devolver la voz a la militancia y conseguir un PSOE "autónomo y alejado del PP".



No sólo avanzó que recorrería "todos los rincones de España" para escuchar a los militantes, sino que además ha puesto en marcha a través de su propia web una campaña con la que anima a los ciudadanos a inscribirse y hacer fuerza para "recuperar y reconstruir el PSOE".



Sánchez ha exigido a la gestora que preside el asturiano Javier Fernández, a su vez presidente del Principado, que mañana mismo ponga "fecha, hora y lugar" del próximo congreso federal de la organización.



La petición ha permitido visualizar de nuevo la fractura que actualmente hay en el PSOE.