Sánchez: "Mañana votaré no, el sábado será otro día"

El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado hoy que mañana votará "no" a la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, junto al resto de sus compañeros del grupo socialista, pero no ha desvelado si se abstendrá en la segunda votación: "El sábado será otro día".



Sánchez, que ha entrado muy sonriente al hemiciclo para asistir a la primera sesión del debate de investidura y ha saludado a los periodistas preguntándoles que tal estaban, después de varias semanas sin acudir al Congreso desde que dimitió de su cargo.



"Vengo a oír al candidato Mariano Rajoy". Votaré con mis compañeros mañana "no" a su investidura, el sábado será otro día", ha subrayado.



El exlíder socialista, que ha llegado al Congreso en su propio coche pasadas las cuatro de la tarde, había confirmado que estaría hoy en el hemiciclo a través de su cuenta de Twitter.



De esta manera, Sánchez reaparece en público desde su dimisión como secretario general del PSOE en la reunión del Comité Federal del pasado día 1 y ocupará un asiento en la cuarta fila del hemiciclo en la zona del grupo socialista.



Lo que no ha hecho ha sido asistir a la reunión de su grupo parlamentario, que se ha celebrado una hora antes de la primera sesión del pleno de investidura, en la que el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, ha comunicado a los diputados que deberán obedecer la decisión del máximo órgano del partido del domingo y abstenerse en bloque.



Antes de esta reunión, Hernando ha enviado una carta a cada uno de los parlamentarios, incluido Sánchez, recordándoles la posición política que permitirá la investidura de Rajoy, después de estar gobernando en funciones casi un año.